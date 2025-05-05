Актриса Лиза Моряк не исполнит роль Наташи Ростовой в новом фильме супруга

Лиза Моряк (Фото: Инстаграм* @moryakliza)
Сарик Андреасян анонсировал съемки картины «Война и мир» этой осенью. Сейчас проходят пробы на роли ключевых героев. Уже известно, что зрители не увидят супругу режиссера Лизу Моряк в образе Наташи Ростовой. Об этом артистка рассказала в Телеграм-канале.
«Открою вам секрет! Наташу Ростову буду играть не я. На момент встречи Ростовой и Болконского ей было 13 лет», — обратила внимание Лиза Моряк.
Жена режиссера уточнила, что в фильме эту роль должна исполнять совершеннолетняя артистка.
Актриса попросила подписчиков написать варианты, кто бы мог сыграть Наташу Ростову в экранизации романа-эпопеи Льва Толстого.
Под публикацией Моряк появились предложения пригласить Стасю Милославскую, жену Павла Прилучного Зепюр Брутян. А вот про дочь актрисы Юлии Пересильд и звезду сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анну пишут, что она «еще мала».
Ранее актриса Лиза Моряк призналась, что вторые роды откладываются из-за осложнений, вызванных вирусной инфекцией.
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