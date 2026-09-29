«Безнадежный пациент»: Дана Борисова о зависимости Джигана

29 сентября 2026, 16:53

Дана Борисова усомнилась в том, что Джиган избавится от зависимости

Дана Борисова (Фото: Инстаграм**/danaborisova_officiall)

Телеведущая Дана Борисова выразила сомнение в том, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) сможет вылечиться в реабилитационном центре. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.





Борисова отметила, что рэпер особо не лечился, находясь в специализированных учреждениях.

«Какой толк в лечении, если ты не ограничен в передвижениях? Он в первый же месяц нахождения в рехабе публиковал фото, позировал и все в этом духе. Когда лечилась я в Таиланде, то телефон мне дали спустя семь месяцев», — объяснила она.

«Это один из самых безнадежных пациентов», — подчеркнула телеведущая.