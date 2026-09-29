«Безнадежный пациент»: Дана Борисова о зависимости Джигана
Дана Борисова усомнилась в том, что Джиган избавится от зависимости
Телеведущая Дана Борисова выразила сомнение в том, что рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) сможет вылечиться в реабилитационном центре. Ее слова приводит Общественная Служба Новостей.
Борисова отметила, что рэпер особо не лечился, находясь в специализированных учреждениях.
«Какой толк в лечении, если ты не ограничен в передвижениях? Он в первый же месяц нахождения в рехабе публиковал фото, позировал и все в этом духе. Когда лечилась я в Таиланде, то телефон мне дали спустя семь месяцев», — объяснила она.Борисова также добавила, что человек, который не погружается в терапию и продолжает вести «тусовочный образ жизни», эффекта от попыток побороть зависимость не почувствует. По ее мнению, Джиган с большой вероятностью продолжит «кочевать из одного рехаба в другой».
«Это один из самых безнадежных пациентов», — подчеркнула телеведущая.Звезда также заявила, что срыв у артиста произошел именно из-за того, что он не соблюдал предписания специалистов, а продолжал жить в привычном для себя режиме.