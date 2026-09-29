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Юрия Дудя* заочно арестовали в России

Суд в Москве заочно арестовал Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму
Юрий Дудь* (Фото: Инстаграм**/yurydud)

Басманный районный суд Москвы в этот вторник, 29 сентября, заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.



Журналист будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев. Такая мера пресечения избирается либо с момента его передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции в Россию, либо с момента задержания.

Дудь* обвиняется по часть 2 статьи 205.2 УК: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, ее оправдание или пропаганда». Максимальное наказание по вменяемой статье – семь лет лишения свободы.

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