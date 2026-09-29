Юрия Дудя* заочно арестовали в России

29 сентября 2026, 14:16

Суд в Москве заочно арестовал Юрия Дудя по делу о призывах к терроризму

Юрий Дудь* (Фото: Инстаграм**/yurydud)

Басманный районный суд Москвы в этот вторник, 29 сентября, заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.