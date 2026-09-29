Юрия Дудя* заочно арестовали в России
Басманный районный суд Москвы в этот вторник, 29 сентября, заочно арестовал журналиста Юрия Дудя*. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
Журналист будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев. Такая мера пресечения избирается либо с момента его передачи правоохранительным органам в случае экстрадиции в Россию, либо с момента задержания.
Дудь* обвиняется по часть 2 статьи 205.2 УК: «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, ее оправдание или пропаганда». Максимальное наказание по вменяемой статье – семь лет лишения свободы.
Ранее юрист Михаил Пирогов заявил, что блогер с высокой долей вероятности потеряет коттедж в элитном поселке в Новой Москве вслед за квартирой.
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