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Зеленский поставил вопрос о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины

Кабмин Украины рассмотрит вопрос о лишении Потапа звания заслуженного артиста
Потап и Настя Каменских (Фото: Инстаграм**/realpotap)

Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил кабмину и СБУ рассмотреть вопрос о лишении певца Потапа (настоящее имя – Алексей Потапенко) звания «Заслуженный артист Украины». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Соответствующая петиция ранее набрала необходимые для внимания властей 25 тысяч подписей. Зеленский поблагодарил присоединившихся к ней граждан за защиту государства «от российских влияний и нарративов».

Поводом для петиции стало то, что Потап и Настя Каменских высмеяли тех, кто требует говорить исключительно на мове. Вскоре обоих артистов, исполняющих песни на русском языке, внесли в список экстремистского сайта «Миротворец»**.

Исполнителя обвиняют в провокациях и участии в гуманитарных агрессиях против Украины, он также жаловался на сложности с выездом из страны и отмечал, что предпочитает долго оставаться за границей. Настю Каменских обвинили в пропаганде, «направленной на дестабилизацию общественной жизни в республике».

Лидия Пономарева

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