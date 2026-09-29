Зеленский поставил вопрос о лишении Потапа звания заслуженного артиста Украины

29 сентября 2026, 12:49

Кабмин Украины рассмотрит вопрос о лишении Потапа звания заслуженного артиста

Потап и Настя Каменских (Фото: Инстаграм**/realpotap)

Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил кабмину и СБУ рассмотреть вопрос о лишении певца Потапа (настоящее имя – Алексей Потапенко) звания «Заслуженный артист Украины». Об этом сообщает телеграм-канал Mash.