Дочь Агутина и Варум судится в США

29 сентября 2026, 11:26

Mash: дочь Агутина подала в суд на хозяев квартиры в Лос-Анджелесе из-за плесени

Анжелика Варум и Леонид Агутин (Фото: Телеграм/agutin_leonid)

Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум подала в американский суд на хозяев квартиры из-за плесени, потопа и сломанного отопления. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.