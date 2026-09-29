Дочь Агутина и Варум судится в США
Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум подала в американский суд на хозяев квартиры из-за плесени, потопа и сломанного отопления. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По словам 27-летней Елизаветы-Марии, отопление в квартире почти два года работало с проблемами. После потопа 2 сентября жилье залило водой, полы пришлось разобрать, а под ними остались сырость и плесень. Целый месяц наследница знаменитостей ночевала у друзей.
Вода испортила компьютер, усилитель и часть одежды, а оборудование для просушки квартиры устроило короткое замыкание. Девушка требует вернуть часть арендной платы, возместить ущерб и расходы на адвокатов, а также выплатить минимум 19,7 тысячи долларов за переезд. Иск против Power Property Management и владельца здания 1245 Vine Owner она подала 6 февраля 2025 года. Квартира находится в Villa Elaine — доме в Лос-Анджелесе, построенном в 1925 году.
Дочь российских звезд родилась 9 февраля 1999 года и с детства живет в США. Весной 2023-го она перебралась в Лос-Анджелес и занялась музыкой. Villa Elaine оставил след в истории Голливуда: здесь жили Фрэнк Синатра, Орсон Уэллс и художник Ман Рэй, а сам дом появился в комедии Джона Кассаветиса «Минни и Московиц».
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