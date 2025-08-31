«Безнадежно устарел»: Люся Чеботина раскритиковала Баскова за «дряхлость»

31 августа 2025, 10:38

Подруга Чеботиной раскрыла её истинное отношение к Баскову

Людмила Чеботина (Фото: Instagram* @lusia_chebotina)

В медийном пространстве появились обсуждения о творчестве Николая Баскова со стороны его коллеги по сцене, певицы Люси Чеботиной. Об этом сообщает издание «Страсти» со ссылкой на анонимную собеседницу, близкую к Чеботиной.





Чеботина в частном разговоре заявила, что считает творческий подход Баскова устаревшим.

«Люся сказала, что он безнадежно устарел. Артист, как она считает, должен всё время развиваться», — заявила подруга певицы на условиях анонимности.