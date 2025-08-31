«Безнадежно устарел»: Люся Чеботина раскритиковала Баскова за «дряхлость»
Подруга Чеботиной раскрыла её истинное отношение к Баскову
В медийном пространстве появились обсуждения о творчестве Николая Баскова со стороны его коллеги по сцене, певицы Люси Чеботиной. Об этом сообщает издание «Страсти» со ссылкой на анонимную собеседницу, близкую к Чеботиной.
Чеботина в частном разговоре заявила, что считает творческий подход Баскова устаревшим.
«Люся сказала, что он безнадежно устарел. Артист, как она считает, должен всё время развиваться», — заявила подруга певицы на условиях анонимности.Поводом для обсуждения, как уточняется в публикации, стала недавняя критика в адрес Баскова со стороны актёра Станислава Садальского. Напомним, в одном из интервью Садальский негативно высказался о творчестве певца.
При этом собеседница издания отметила, что сама она является поклонницей творчества Баскова, но признает, что Чеботина, как профессионал, «в этом больше смыслит». Идеалом же для Чеботиной является Киркоров, который, по её мнению, не стоит на месте.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.