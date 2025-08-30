Молодая супруга Петросяна вышла на связь после сообщений о здоровье юмориста

30 августа 2025, 18:19

Жена Петросяна показала необычный подарок из отпуска

Татьяна Брухунова (Фото: Instagram* @bruhunova)

Супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, опубликовала новый пост в своём личном блоге, в котором рассказала о возвращении из отпуска.





Брухунова сообщила, что провела месяц в Турции и теперь вернулась в Москву. В своём аккаунте она также продемонстрировала новую игрушку-сюрприз, которую ей привезли из Китая. Блогер провела распаковку изделия на камеру, в ходе которой показала черного мехового зверька, похожего на популярную игрушку Лабубу.

«Пока тренд на Лабубу медленно отмирает, в нашу жизнь приходит он. Я не знаю, кто это, но мне привезла его из Китая подруга», — рассказала Татьяна.