Молодая супруга Петросяна вышла на связь после сообщений о здоровье юмориста

Жена Петросяна показала необычный подарок из отпуска
Супруга юмориста Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, опубликовала новый пост в своём личном блоге, в котором рассказала о возвращении из отпуска.
Брухунова сообщила, что провела месяц в Турции и теперь вернулась в Москву. В своём аккаунте она также продемонстрировала новую игрушку-сюрприз, которую ей привезли из Китая. Блогер провела распаковку изделия на камеру, в ходе которой показала черного мехового зверька, похожего на популярную игрушку Лабубу.
«Пока тренд на Лабубу медленно отмирает, в нашу жизнь приходит он. Я не знаю, кто это, но мне привезла его из Китая подруга», — рассказала Татьяна.Кроме того, в публикации было размещено фото совместной трапезы, на котором изображены две тарелки: одна с кашей и огурцом, другая с супом. Лица участников обеда показаны не были.
Напомним, что ранее Петросяну потребовалась срочная медицинская помощь.
