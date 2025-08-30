«Соскучилась по себе»: Ивлеева сменила образ после замужества и переезда в деревню

30 августа 2025, 19:59

Настя Ивлеева показала откровенный образ после долгого перерыва

Анастасия Ивлеева (Фото: Instagram** @_agentgirl_)

Телеведущая Настя Ивлеева опубликовала новые фотографии в мини-платье из страусиных перьев. В личном блоге девушка призналась, что впервые накрасилась за длительное время.





34-летняя артистка сделала весьма выразительный макияж и добавила, что ей нравится её текущий темный цвет волос.

«Впервые надела на себя макияж за полтора года. И, знаете что, мне понравилось. Сразу другое настроение, походка, поведение, энергия... Я прям соскучилась по себе такой!» — поделилась девушка.