«Соскучилась по себе»: Ивлеева сменила образ после замужества и переезда в деревню
Настя Ивлеева показала откровенный образ после долгого перерыва
Телеведущая Настя Ивлеева опубликовала новые фотографии в мини-платье из страусиных перьев. В личном блоге девушка призналась, что впервые накрасилась за длительное время.
34-летняя артистка сделала весьма выразительный макияж и добавила, что ей нравится её текущий темный цвет волос.
«Впервые надела на себя макияж за полтора года. И, знаете что, мне понравилось. Сразу другое настроение, походка, поведение, энергия... Я прям соскучилась по себе такой!» — поделилась девушка.В последнее время в жизни Ивлеевой произошли изменения. Она вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака, и вместе они запустили проект о жизни в деревне в Брянской области. Публикация состоялась после того, как юморист Максим Галкин* разместил видео, напоминающее о его дружеском общении с Ивлеевой. Ранее Ивлеева говорила, что после скандальной вечеринки в 2023 году круг её общения сузился.
*признан Минюстом РФ иноагентом.
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская.