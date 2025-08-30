«У Господа иные планы»: Дарья Донцова впервые рассказала о жуткой болезни мужа

30 августа 2025, 21:38

Дарья Донцова раскрыла подробности тяжелой болезни мужа

Дарья Донцова (Фото: Telegram @dontsovaofficial)

Писательница Дарья Донцова в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ поделилась подробностями болезни и смерти своего мужа Александра Донцова, который скончался в 2023 году.





По словам Донцовой, её муж Александр отказывался от обследования, и рак сигмовидной кишки обнаружили лишь на четвёртой стадии. После успешной операции наступило улучшение. Однако спустя три месяца последовал новый диагноз — рак легких. Это было независимое онкологическое заболевание, а не метастазы предыдущего. С этим видом рака также удалось справиться.



Позже у мужчины диагностировали рак поджелудочной железы. Он осознанно продолжил лечение.

«И тогда он мне сказал: «Мы стараемся, но у Господа на меня иные планы. Да, я буду лечиться, но это уже бесполезно, я всё понимаю», — рассказала Дарья.