Алла Пугачева завершила карьеру певицы по состоянию здоровья

29 июня 2026, 14:21

Mash: певица Алла Пугачева перенесла две операции на сердце

Алла Пугачева (Фото: кадр из фидьма «Старые песни о главном - 2» (1997)

Народная артистка России Алла Пугачёва приняла решение окончательно уйти со сцены. Как стало известно, причиной стали серьёзные проблемы со здоровьем. 76-летняя исполнительница перенесла две операции на сердце, после чего её организм, по данным информированных источников, больше не способен выдерживать прежние вокальные и физические нагрузки, пишет Mash.