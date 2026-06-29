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Алла Пугачева завершила карьеру певицы по состоянию здоровья

Mash: певица Алла Пугачева перенесла две операции на сердце
Алла Пугачева (Фото: кадр из фидьма «Старые песни о главном - 2» (1997)

Народная артистка России Алла Пугачёва приняла решение окончательно уйти со сцены. Как стало известно, причиной стали серьёзные проблемы со здоровьем. 76-летняя исполнительница перенесла две операции на сердце, после чего её организм, по данным информированных источников, больше не способен выдерживать прежние вокальные и физические нагрузки, пишет Mash.



По информации СМИ, около полугода назад Пугачёва проходила лечение в одной из европейских клиник. Врачи диагностировали у неё одышку и болевые ощущения в грудной клетке, а также предупредили о высоком риске ухудшения состояния при проведении концертов. В связи с этим медики настоятельно рекомендовали артистке отказаться от выступлений и уйти на заслуженный отдых.

Отмечается, что звезда уже отклонила несколько коммерческих предложений, в том числе концерт в Таиланде с гонораром в $2 млн и частное мероприятие стоимостью $500 тыс. Сердечно-сосудистые заболевания беспокоят Пугачёву на протяжении многих лет.

В 2006, 2008 и 2010 годах ей проводились операции по стентированию коронарных сосудов для восстановления кровотока и установки стентов. Новые хирургические вмешательства, по сведениям источников, окончательно убедили артистку в необходимости завершения карьеры.

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