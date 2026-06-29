Алла Пугачева завершила карьеру певицы по состоянию здоровья
Народная артистка России Алла Пугачёва приняла решение окончательно уйти со сцены. Как стало известно, причиной стали серьёзные проблемы со здоровьем. 76-летняя исполнительница перенесла две операции на сердце, после чего её организм, по данным информированных источников, больше не способен выдерживать прежние вокальные и физические нагрузки, пишет Mash.
По информации СМИ, около полугода назад Пугачёва проходила лечение в одной из европейских клиник. Врачи диагностировали у неё одышку и болевые ощущения в грудной клетке, а также предупредили о высоком риске ухудшения состояния при проведении концертов. В связи с этим медики настоятельно рекомендовали артистке отказаться от выступлений и уйти на заслуженный отдых.
Отмечается, что звезда уже отклонила несколько коммерческих предложений, в том числе концерт в Таиланде с гонораром в $2 млн и частное мероприятие стоимостью $500 тыс. Сердечно-сосудистые заболевания беспокоят Пугачёву на протяжении многих лет.
В 2006, 2008 и 2010 годах ей проводились операции по стентированию коронарных сосудов для восстановления кровотока и установки стентов. Новые хирургические вмешательства, по сведениям источников, окончательно убедили артистку в необходимости завершения карьеры.
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