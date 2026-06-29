«Всегда могут прийти»: Прилучный признался, что они с женой живут рядом с Агатой Муцениеце
Актер Павел Прилучный рассказал, что он живет рядом с Муцениеце
Актер Павел Прилучный рассказал, что проживает по соседству с бывшей супругой Агатой Муцениеце, которая позволяет ему регулярно видеться с общими детьми — Тимофеем и Мией. Об этом стало известно 29 июня.
Слухи о близком расположении домов актеров не раз появлялись в прессе на фоне сообщений о том, что Тимофей и Мия регулярно перемещаются между родителями. Напомним, бывшие супруги пережили продолжительные судебные тяжбы по вопросам места жительства детей и алиментных выплат.
«Они живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости, двери открыты. Мы постоянно на связи», — процитировал Прилучного StarHit.В определенный период Тимофей жил с отцом, а Мия — с матерью. Это порождало в СМИ предположения о сознательном выборе соседства ради удобства логистики.