«Безобразие полное»: певице Славе грозит наказание за мат в адрес Долиной

06 декабря 2025, 14:01

Певицу Славу могут оштрафовать за оскорбления Ларисы Долиной

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Конфликт между певицей Славой и Ларисой Долиной получил новое развитие: артистку могут привлечь к ответственности за резкие публичные высказывания.





Поводом стал эмоциональный выпад Славы, которая заявила, будто не может продать своё жильё из-за действий коллеги.



«Звездач» обратился к юристу Ольге Власовой, чтобы выяснить, может ли Долина подать в суд. По словам эксперта, ситуация для Славы складывается не самым благоприятным образом.



Власова отметила, что использование ненормативной лексики в адрес конкретного человека вполне подпадает под определение оскорбления. И даже если Долина не станет писать заявление, правоохранительные органы всё равно вправе привлечь Славу к ответственности за мелкое хулиганство по пункту 3 статьи 20.1 КоАП.





«История с Долиной, конечно, возмутительна, особенно с юридической точки зрения, но бесконечно матерящиеся в соцсетях звёзды и блогеры — это тоже безобразие полное», — подчеркнула юрист.