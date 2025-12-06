«Безобразие полное»: певице Славе грозит наказание за мат в адрес Долиной
Конфликт между певицей Славой и Ларисой Долиной получил новое развитие: артистку могут привлечь к ответственности за резкие публичные высказывания.
Поводом стал эмоциональный выпад Славы, которая заявила, будто не может продать своё жильё из-за действий коллеги.
«Звездач» обратился к юристу Ольге Власовой, чтобы выяснить, может ли Долина подать в суд. По словам эксперта, ситуация для Славы складывается не самым благоприятным образом.
Власова отметила, что использование ненормативной лексики в адрес конкретного человека вполне подпадает под определение оскорбления. И даже если Долина не станет писать заявление, правоохранительные органы всё равно вправе привлечь Славу к ответственности за мелкое хулиганство по пункту 3 статьи 20.1 КоАП.
«История с Долиной, конечно, возмутительна, особенно с юридической точки зрения, но бесконечно матерящиеся в соцсетях звёзды и блогеры — это тоже безобразие полное», — подчеркнула юрист.