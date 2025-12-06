Мария Погребняк потребовала защиты для Полины Лурье и прокомментировала поведение Ларисы Долиной
Спор между Ларисой Долиной и Полиной Лурье о праве собственности на квартиру продолжает привлекать всё больше внимания.
После нашумевшей телепрограммы, где народная артистка высказала свою позицию, общественный интерес к делу только усилился. Финальную точку теперь должен поставить Верховный суд, который рассматривает многомесячный конфликт, ставший одним из самых обсуждаемых в сфере недвижимости.
Светская львица и блогер Мария Погребняк открыто поддержала покупательницу спорного жилья. В соцсетях она заявила, что считает Лурье добросовестным приобретателем, ведь сделка была проведена в соответствии со всеми правилами, и никаких скрытых нарушений выявлено не было. По словам Погребняк, это ключевой момент, который многие упускают, обсуждая громкий процесс.
Мария предупредила об опасности так называемого «эффекта Долиной» — ситуации, когда после резонансной истории пострадать могут и другие покупатели, честно прошедшие все проверки при приобретении недвижимости. Она подчеркнула, что похожие прецеденты способны подорвать доверие к сделкам и поставить под угрозу правовую стабильность на рынке жилья.
При этом Погребняк выразила уважение к самой Ларисе Долиной, отметив её выдержку и эмоциональную устойчивость.
