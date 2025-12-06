Ксения Собчак рассказала, что является главным мужским афродизиаком
Ксения Собчак заявила, что мозг является самой эрогенной зоной мужчины
Ксения Собчак в выпуске программы «Натальная карта» откровенно рассказала о своём взгляде на отношения и то, что для неё действительно важно в мужчинах.
Телеведущая призналась, что всегда ставила любовь выше удобства и комфорта, а однажды в молодости даже отказалась от свадьбы с обеспеченным женихом, выбрав менее состоятельного, но близкого ей по духу человека.
Собчак подчеркнула, что решающим фактором для неё всегда был интеллект партнёра.
«Мозг — это самая эрогенная зона в мужчине», — заметила она, добавив, что ценит умных, спокойных и внутренне глубоких мужчин.Она также коротко коснулась темы отношений со своим бывшим супругом Максимом Виторганом. Несмотря на расставание, Ксения подчёркивает: они сохранили уважительный диалог ради сына Платона и избегают публичных конфликтов. Скандалов и выяснения отношений после развода не было — это не её стиль.
По словам Собчак, долгие годы психоанализа помогли ей лучше понимать себя и свои потребности, а прошлый опыт стал важным ориентиром в том, какие отношения она считает зрелыми и гармоничными.