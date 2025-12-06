Ксения Собчак рассказала, что является главным мужским афродизиаком

06 декабря 2025, 13:33

Ксения Собчак заявила, что мозг является самой эрогенной зоной мужчины

Ксения Собчак (Фото: Instagram* / @xenia_sobchak)

Ксения Собчак в выпуске программы «Натальная карта» откровенно рассказала о своём взгляде на отношения и то, что для неё действительно важно в мужчинах.





Телеведущая призналась, что всегда ставила любовь выше удобства и комфорта, а однажды в молодости даже отказалась от свадьбы с обеспеченным женихом, выбрав менее состоятельного, но близкого ей по духу человека.



Собчак подчеркнула, что решающим фактором для неё всегда был интеллект партнёра.





«Мозг — это самая эрогенная зона в мужчине», — заметила она, добавив, что ценит умных, спокойных и внутренне глубоких мужчин.