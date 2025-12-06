«Большое разочарование»: Анну Пересильд обманули подарками с бриллиантами

06 декабря 2025, 13:19

16-летняя Анна Пересильд раскрыла правду о фейковых украшениях

Анна Пересильд (Фото: Instagram* / @anka.peresild_)

16-летняя Анна Пересильд поделилась неожиданно честной историей о подарках, которые принесли ей не радость, а разочарование. Об этом сообщает Super.





Девушка призналась, что несколько раз получала украшения, которые представляли как изделия с бриллиантами, однако позже выяснялось — никакими драгоценными камнями там и не пахло.





«Говорят: вот это бриллиантовые серёжки. И ты говоришь "спасибо", ты радуешься, а потом проверяешь и понимаешь, что это не бриллианты, это большое разочарование», — призналась Анна.