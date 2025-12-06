«Большое разочарование»: Анну Пересильд обманули подарками с бриллиантами
16-летняя Анна Пересильд раскрыла правду о фейковых украшениях
16-летняя Анна Пересильд поделилась неожиданно честной историей о подарках, которые принесли ей не радость, а разочарование. Об этом сообщает Super.
Девушка призналась, что несколько раз получала украшения, которые представляли как изделия с бриллиантами, однако позже выяснялось — никакими драгоценными камнями там и не пахло.
«Говорят: вот это бриллиантовые серёжки. И ты говоришь "спасибо", ты радуешься, а потом проверяешь и понимаешь, что это не бриллианты, это большое разочарование», — призналась Анна.Теперь, по её словам, она старается относиться к подаркам спокойнее и учится ценить не стоимость украшений, а искренность людей, которые стоят за этими жестами.