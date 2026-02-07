«Я буду плохой матерью»: Ирина Горбачёва высказалась о страхах перед новыми проектами

07 февраля 2026, 14:32

Ирина Горбачёва сравнила запуск новых проектов с рождением ребёнка

Ирина Горбачёва (Фото: Instagram* / @irina_gorbacheva)

Актриса Ирина Горбачёва откровенно поделилась своими внутренними переживаниями, которые сопровождают её на старте каждого нового проекта. Об этом сообщает Super.





По словам артистки, запуск любого дела она проживает настолько эмоционально, что сравнивает это состояние с тем, как, по её представлению, женщины ощущают рождение ребёнка.



Горбачёва призналась, что, несмотря на отсутствие личного опыта материнства, это чувство ей хорошо знакомо. Оно складывается из противоречивого сочетания тревоги и радости. В такие моменты актрису начинают преследовать привычные страхи — нехватка времени, сил и финансов, а также сомнения в собственной состоятельности.





«Кажется, что я буду плохой матерью», — честно призналась Ирина, описывая свои ощущения в начале нового творческого этапа.