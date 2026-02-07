«Постоянно в страхе»: Энистон отреагировала на выход преследователя на свободу
Дженнифер Энистон опасается за свою безопасность после освобождения сталкера
Актриса Дженнифер Энистон отреагировала на решение суда об освобождении её предполагаемого сталкера — 49-летнего Джимми Карвайла. Мужчину выпустили из-под стражи и направили на лечение в рамках программы психиатрической реабилитации.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на адвокатов актрисы, Энистон настаивала на том, чтобы Карвайл проходил лечение в закрытой государственной клинике. По словам представителей звезды, она опасается, что после освобождения мужчина может возобновить преследование.
«Дженнифер постоянно находится в страхе, что мистер Карвайл не оставит её в покое и, вероятно, снова начнёт преследовать при первой же возможности», — приводит издание слова представителя актрисы.По данным следствия, на протяжении двух лет Карвайл отправлял Энистон письма и голосовые сообщения, в которых называл её своей «женой», утверждал, что они предназначены друг для друга, и говорил о планах завести троих детей.
В мае 2025 года мужчина протаранил ворота особняка актрисы в Беверли-Хиллз. Ущерб оценили примерно в 50 тысяч долларов. После инцидента ему были предъявлены обвинения в вандализме и преследовании.
Согласно судебному решению, Карвайл обязан соблюдать строгие ограничения: принимать назначенные препараты, отказаться от алкоголя и наркотиков, не владеть оружием, носить GPS-браслет и держаться не ближе одной мили от Дженнифер Энистон и её представителей.
Следующее судебное заседание по делу назначено на 29 апреля 2025 года.