«Постоянно в страхе»: Энистон отреагировала на выход преследователя на свободу

07 февраля 2026, 15:30

Дженнифер Энистон опасается за свою безопасность после освобождения сталкера

Дженнифер Энистон (Фото: Instagram* / @jenniferaniston)

Актриса Дженнифер Энистон отреагировала на решение суда об освобождении её предполагаемого сталкера — 49-летнего Джимми Карвайла. Мужчину выпустили из-под стражи и направили на лечение в рамках программы психиатрической реабилитации.





Как сообщает Daily Mail со ссылкой на адвокатов актрисы, Энистон настаивала на том, чтобы Карвайл проходил лечение в закрытой государственной клинике. По словам представителей звезды, она опасается, что после освобождения мужчина может возобновить преследование.





«Дженнифер постоянно находится в страхе, что мистер Карвайл не оставит её в покое и, вероятно, снова начнёт преследовать при первой же возможности», — приводит издание слова представителя актрисы.