«Безответственность»: Иван Охлобыстин раскрыл, почему не тоскует по молодости
60-летний Иван Охлобыстин заявил об отсутствии переживаний по поводу возраста
Актёр Иван Охлобыстин, которому в июле исполнилось 60 лет, рассказал о своём отношении к возрасту и о том, какую черту характера считает главным испытанием для близких.
В беседе с «Леди Mail» Охлобыстин отметил, что ему нравятся все фазы жизни.
«Я бы не хотел вернуться опять в юность или молодость, чтобы заново принимать решения, которые когда-то принимал. Мне нравятся нюансы в каждом возрасте. Это всегда свои плюсы и минусы, другие бонусы и взаимоотношения с миром. В итоге достигаешь сладкой, почти детской, старческой безответственности, что тоже неплохо», — заявил артист.Главным испытанием для близких актёр назвал особенность своей работы: большую часть жизни он окружён немалым количеством людей. Поэтому случаются периоды, когда ему нужно провести время в одиночестве.
Он признался, что каждое утро может гулять по полтора-два часа перед работой и даже специально очень рано поднимается ради этого. Охлобыстин подчеркнул, что любит лес и природу, но его стремление к уединению влечёт за собой некоторые бытовые неудобства.