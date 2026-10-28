«Безответственность»: Иван Охлобыстин раскрыл, почему не тоскует по молодости

28 октября 2026, 15:53

60-летний Иван Охлобыстин заявил об отсутствии переживаний по поводу возраста

Иван Охлобыстин (Фото: кадр из сериала «Вспышка»)

Актёр Иван Охлобыстин, которому в июле исполнилось 60 лет, рассказал о своём отношении к возрасту и о том, какую черту характера считает главным испытанием для близких.





В беседе с «Леди Mail» Охлобыстин отметил, что ему нравятся все фазы жизни.

«Я бы не хотел вернуться опять в юность или молодость, чтобы заново принимать решения, которые когда-то принимал. Мне нравятся нюансы в каждом возрасте. Это всегда свои плюсы и минусы, другие бонусы и взаимоотношения с миром. В итоге достигаешь сладкой, почти детской, старческой безответственности, что тоже неплохо», — заявил артист.