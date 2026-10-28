«Хочу масечку»: Певица Слава призналась, что мечтает о третьем ребёнке

28 октября 2026, 14:39

Певица Слава заявила о желании родить третьего ребёнка

Анастасия Сланевская (Фото: Instagram* @nastya_slava)

Певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала в своём блоге, что испытывает ностальгию по временам, когда была беременна.





Артистка сообщила, что во время беременности выступила на премии «Золотой граммофон» в 2011 году. Через две недели после мероприятия она родила дочь Антонину. Анастасия назвала те времена волнительными и призналась, что хочет родить третьего ребёнка.

«Сегодня увидела в лифте маленькую малышечку. Она так на меня смотрела! Я подержала ей пальчики, родители мне разрешили. Я начала с ней играть, а когда ушла из лифта — она заплакала. Хотела со мной дальше играть. Я хочу масечку. Маленькую-маленькую. Вкусненькую. Мамы, наверное, меня поймут. Когда их лобики так вкусно пахнут, пальчики малюсенькие, а ноготочки остренькие. Сладкие, просто невозможно», — поделилась Сланевская.