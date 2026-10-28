«Зритель непривередливый»: Охлобыстин раскрыл, какие роли для него неприемлемы

28 октября 2026, 14:58

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, от какой роли откажется за любые деньги

Иван Охлобыстин (Фото: кадр из фильма «Холоп 2»)

Актёр Иван Охлобыстин рассказал, какую роль он не согласился бы сыграть ни за какие деньги.





В беседе с «Леди Mail» артист пояснил, что ему не нравится грязь и ситуации, когда спекулируют на взаимоотношениях.

«Хотим мы того или нет, но мы воспитываем нашего зрителя. Помню, как в одном проекте заметил, что в нём много похабных шуток. И редактор, очень умная женщина, проработавшая более тридцати лет на телевидении и радио, мне сказала, что и так пойдёт, зритель непривередливый. Но я не согласен. Считаю, что наша задача, представителей культуры, — объяснять, утешать, отвлекать и развивать», — подчеркнул Охлобыстин.