«Зритель непривередливый»: Охлобыстин раскрыл, какие роли для него неприемлемы
Актёр Иван Охлобыстин рассказал, от какой роли откажется за любые деньги
Актёр Иван Охлобыстин рассказал, какую роль он не согласился бы сыграть ни за какие деньги.
В беседе с «Леди Mail» артист пояснил, что ему не нравится грязь и ситуации, когда спекулируют на взаимоотношениях.
«Хотим мы того или нет, но мы воспитываем нашего зрителя. Помню, как в одном проекте заметил, что в нём много похабных шуток. И редактор, очень умная женщина, проработавшая более тридцати лет на телевидении и радио, мне сказала, что и так пойдёт, зритель непривередливый. Но я не согласен. Считаю, что наша задача, представителей культуры, — объяснять, утешать, отвлекать и развивать», — подчеркнул Охлобыстин.По его словам, это крайне важно.