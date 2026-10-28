«Очень доволен»: Дробыш раскрыл, почему песни для Пугачёвой достались Орбакайте

28 октября 2026, 14:13

Дробыш сообщил, что песни, написанные для Пугачёвой, исполнили другие артисты

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш рассказал, почему у него не сложилось сотрудничество с певицей Аллой Пугачёвой.





В беседе с Общественной Службой Новостей композитор рассказал, что песни, которые он изначально писал для Примадонны, в итоге исполнили другие артисты.

«Те песни, которые я писал для Аллы Борисовны, исполнила либо Кристина Орбакайте, либо другие звёзды. Например, песня «Свет твоей любви» была бы очень органична в репертуаре Пугачёвой, но она стала одной из визитных карточек среди лирических композиций Кристины, чем я очень доволен», — сказал Дробыш.