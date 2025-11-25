Безруков может получить сотни тысяч рублей за незаконные маски с его лицом

25 ноября 2025, 13:11

Сергей Безруков (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Народный артист России Сергей Безруков может получить компенсацию в несколько сотен тысяч рублей из-за незаконного использования его изображения на карнавальных масках. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Илья Русяев.