Безруков может получить сотни тысяч рублей за незаконные маски с его лицом
Народный артист России Сергей Безруков может получить компенсацию в несколько сотен тысяч рублей из-за незаконного использования его изображения на карнавальных масках. Об этом «Абзацу» рассказал юрист Илья Русяев.
Он уточнил, что артист вправе требовать и более крупную сумму, ориентируясь на рыночную стоимость использования образа, однако суды, как правило, придерживаются установленного диапазона выплат.
По словам эксперта, в последние годы за незаконное размещение фотографий в интернете компенсации обычно составляют от нескольких десятков до примерно 300 тысяч рублей. Однако случай с масками, по его мнению, относится к более чувствительной категории: речь идёт о коммерческом использовании лица известного актёра, привязке его имени к товару и размещении продукции на крупных маркетплейсах. Поэтому обсуждение в суде, вероятно, будет в диапазоне от 100 до нескольких сотен тысяч рублей.
Окончательная сумма, отметил Русяев, будет зависеть от масштабов продаж, длительности использования изображения, а также от того, как предприниматель поведёт себя после предъявления иска. Поводом для разбирательства стало возмущение Безрукова тем, что его лицо появилось на карнавальных и тканевых масках без какого-либо разрешения со стороны артиста.
