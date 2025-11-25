«Будто снова зарождаешься»: Лобода о жизни после эмиграции
Певица Светлана Лобода рассказала про сложности в карьере после переезда из РФ
В 2022 году певица Светлана Лобода приняла решение прекратить свои выступления в России и покинуть страну, где она достигла известности.
В подкасте «Рада и тёрки» артистка откровенно рассказала о своих переживаниях, отметив, что в первый год после изменений она не работала, так как не ощущала ни сил, ни желания.
«Когда я выходила на сцену, у меня было ощущение, как будто я начинаю всё с самого начала. Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз», — добавила исполнительница.
Лобода подчеркнула, что осознанно изменила свою жизнь, оказавшись в новой среде.
«Как будто ты снова зарождаешься, как маленький артист», — сказала звезда.
Сейчас 43-летняя певица живёт в Риге с семьёй. Несмотря на трудный период, она продолжает гастролировать по всему миру с новыми и старыми хитами. При этом Лобода заключила, что не собирается переводить свои русскоязычные песни на украинский язык.