«Будто снова зарождаешься»: Лобода о жизни после эмиграции

25 ноября 2025, 11:58

Певица Светлана Лобода рассказала про сложности в карьере после переезда из РФ

Светлана Лобода (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В 2022 году певица Светлана Лобода приняла решение прекратить свои выступления в России и покинуть страну, где она достигла известности.





В подкасте «Рада и тёрки» артистка откровенно рассказала о своих переживаниях, отметив, что в первый год после изменений она не работала, так как не ощущала ни сил, ни желания.





«Когда я выходила на сцену, у меня было ощущение, как будто я начинаю всё с самого начала. Это ощущение, когда ты с большой высоты падаешь вниз», — добавила исполнительница.

«Как будто ты снова зарождаешься, как маленький артист», — сказала звезда.