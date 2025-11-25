Экс-участника «Дома-2» Чуева и актёра Булку обвинили в мошенничестве в ОАЭ

25 ноября 2025, 13:00

Фото: iStock/Diy13

Экс-участника «Дома-2» Андрея Чуева и актёра Евгения Булку обвиняют в крупном мошенничестве, связанном с созданием частной «Школы будущего» в ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным пострадавших, организаторы собрали с российских родителей около 100 млн рублей, обещая современное обучение и комфортные условия для детей. Стоимость обучения достигала 906 тысяч рублей в год.