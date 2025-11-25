Экс-участника «Дома-2» Чуева и актёра Булку обвинили в мошенничестве в ОАЭ
Экс-участника «Дома-2» Андрея Чуева и актёра Евгения Булку обвиняют в крупном мошенничестве, связанном с созданием частной «Школы будущего» в ОАЭ. Об этом сообщает Telegram-канал Shot. По данным пострадавших, организаторы собрали с российских родителей около 100 млн рублей, обещая современное обучение и комфортные условия для детей. Стоимость обучения достигала 906 тысяч рублей в год.
Минимум 127 семей из России вложились в проект, однако уже в сентябре в школе отключили свет и воду, а в ноябре учреждение и вовсе опечатали. Учредители исчезли, оставив без поддержки не только родителей, но и учителей-россиян, которых привлекли обещаниями релокации, жилья и рабочих виз. Пострадавшие сейчас ищут помощи у посольства.
В числе организаторов проекта оказались Елена Сергеева и её дочь Лариса — обе ранее судимые в России за мошенничество. Сергеева уже арестована властями ОАЭ. В отношении Чуева и Булки идёт расследование, их роль в схеме выясняется.
