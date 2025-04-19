«Безумие»: Волочкова возмущена решением худрука Королевской балетной школы Британии нанять полных танцовщиц

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Анастасия Волочкова возмутилась тенденциям в Великобритании. 49-летняя артистка заявила, что девушкам plus-size не место в балете.
Новый худрук Королевской балетной школы Британии Иэн Маккай выступил с неожиданным предложением. Он заявил, что будущее балета не за хрупкими девушками, а за танцовщицами в формах. Маккай подчеркнул, что зрители хотят видеть на сцене похожих на себя персонажей, поэтому в числе артистов должны быть различные типажи.
Волочкова не прошла мимо этой новости, заявив, что подобные решения станут дорогой в никуда. Заслуженная артистка России отметила, что в её время это было недопустимо.
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Волочкова не прошла мимо этой новости, заявив, что подобные решения станут дорогой в никуда. Заслуженная артистка России отметила, что в её время это было недопустимо.
«Это абсурд, конечно. В моё время такое безумие невозможно было даже представить, потому что все были худые и стройные. И руководители балета следили за тем, в какой форме балерина выходит на сцену. Сейчас в моде красивые тела на сцене, высокого роста балерины. Демонстрировать то, что не является красивым, – бред», – заявила бывшая прима Большого театра в беседе с изданием «Абзац».Первые разговоры о том, что балетом можно заниматься не только девушкам модельной внешности, начались в конце 2010-х. Однако далеко не многие артисты разделяют такую идею. Николай Цискаридзе объяснил, что балерины должны быть лёгкими в первую очередь для того, чтобы избежать травм на сцене при падении.
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Анастасия Чинкова