«Не то чтобы нормальная»: жена Игоря Вдовина обвинила Волочкову в безразличии к дочери

Анастасия Волочкова (Фото: Телеграм, @volochkova_anastasiya)
Телеведущая Елена Николаева прокомментировала последнее заявление балерины Анастасии Волочковой о победе своей дочери Ариадны над мачехой. Жена бизнесмена Игоря Вдовина сообщила, что не следила за высказываниями артистки, но упрекнула её в том, что много лет она не интересовалась жизнью Ариадны и не пыталась наладить отношения с новой семьёй девушки.
«Наверное, надо понять, а кто с ним (с ребёнком — прим.ред.). Если ты нормальная. Простите, не то чтобы нормальная. <…> Просто тебе надо понять, а в каких условиях он живёт, кто эти люди, о чём они думают, пытаться наладить отношения. Но сейчас — зачем это уже надо...» — цитирует слова Николаевой VOICE.Анастасия и Елена никогда не ладили, однако после того как Ариадна объявила о помолвке, они окончательно рассорились. Волочкова планировала свадьбу дочки в Петербурге, а Николаева в Москве. И в итоге девушка решила занять сторону мамы, о чём рассказала сама балерина, подчеркнув, что Ариадна попросила мачеху больше не влезать в подготовку торжества.
Ранее стало известно, что Волочкова продаёт роскошную шестикомнатную квартиру в центре Северной столицы из-за того, что не может погасить свой долг за ЖКХ.
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