«Никто не будет допущен»: Волочкова раскрыла детали роскошной свадьбы дочери

Анастасия и Ариадна Волочковы (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Совсем скоро 19-летняя дочь Анастасии Волочковой выйдет замуж за возлюбленного Никиту Григоряна. Балерина рассказала, что на королевское торжество будут допущены только самые близкие люди.
Ариадна захотела свадьбу как у мамы. Когда Волочкова выходила замуж, она сменила пять платьев, а сам праздник отмечался во дворцах Москвы и Петербурга.
Свадьба дочери балерины состоится в особняке Мясникова в Петербурге. Волочкова отметила, что свадьба будет величественной, но семейной. Платье для Аридны шьёт та же мастерица, которая готовила пачки для самой звезды.
Читайте также:
«Абсурд»: Волочкова прокомментировала слухи о продаже квартиры в Петербурге из-за долгов
«Не то чтобы нормальная»: жена Игоря Вдовина обвинила Волочкову в безразличии к дочери
«Я красивая, сексуальная, со мной всегда рядом мужчина»: Анастасия Волочкова рассказала про свое тело и личную жизнь
Свадьба дочери балерины состоится в особняке Мясникова в Петербурге. Волочкова отметила, что свадьба будет величественной, но семейной. Платье для Аридны шьёт та же мастерица, которая готовила пачки для самой звезды.
«И это будет королевская свадьба, но туда никто не будет допущен. Потому что Ариадна попросила: "Мама, я просто хочу сидеть за столом с тобой, бабушкой и с друзьями"», – отметила Волочкова в беседе с mk.ru.В связи с этим, на мероприятие не будут допущены журналисты. При этом Ариадна и Анастасия готовы дать комментарии представителям прессы около парадной лестницы в день торжества.
Читайте также:
«Абсурд»: Волочкова прокомментировала слухи о продаже квартиры в Петербурге из-за долгов
«Не то чтобы нормальная»: жена Игоря Вдовина обвинила Волочкову в безразличии к дочери
«Я красивая, сексуальная, со мной всегда рядом мужчина»: Анастасия Волочкова рассказала про свое тело и личную жизнь
Анастасия Чинкова