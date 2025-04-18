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«Никто не будет допущен»: Волочкова раскрыла детали роскошной свадьбы дочери

Волочкова рассказала, что на свадьбе её дочери не будет посторонних
Анастасия и Ариадна Волочковы (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия и Ариадна Волочковы (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Совсем скоро 19-летняя дочь Анастасии Волочковой выйдет замуж за возлюбленного Никиту Григоряна. Балерина рассказала, что на королевское торжество будут допущены только самые близкие люди.
Ариадна захотела свадьбу как у мамы. Когда Волочкова выходила замуж, она сменила пять платьев, а сам праздник отмечался во дворцах Москвы и Петербурга.

Свадьба дочери балерины состоится в особняке Мясникова в Петербурге. Волочкова отметила, что свадьба будет величественной, но семейной. Платье для Аридны шьёт та же мастерица, которая готовила пачки для самой звезды.

«И это будет королевская свадьба, но туда никто не будет допущен. Потому что Ариадна попросила: "Мама, я просто хочу сидеть за столом с тобой, бабушкой и с друзьями"», – отметила Волочкова в беседе с mk.ru.
В связи с этим, на мероприятие не будут допущены журналисты. При этом Ариадна и Анастасия готовы дать комментарии представителям прессы около парадной лестницы в день торжества.

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#анастасия волочкова
«Старается лишний раз её не светить»: SHAMAN начал скрывать Мизулину от посторонних глаз
SHAMAN скрывал Мизулину от посторонних на премии «Шансон года»
18 апреля 2025, 18:58

SHAMAN и Екатерина Мизулина (фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) прибыл на музыкальную премию «Шансон года» вместе с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Однако артист старался скрыть возлюбленную от посторонних и делал всё, чтобы её визит остался незамеченным.
Перед выступлением певца они находились в гримёрке. Когда пришла очередь выступать Дронову, он, минуя журналистов, вместе с Мизулиной прошёл к сцене. Екатерина всё выступление избранника скрывалась за кулисами.

После награждения SHAMAN сначала проводил Мизулину в комнату отдыха, а после вышел для беседы с журналистами.

Артист поделился с прессой, что не имеет собственного жилья в Москве, поскольку постоянно находится в турах, а в столице бывает только наездами. В связи с этим, он снимает квартиру.

После общения с представителями СМИ, Дронов поспешил к Мизулиной, и они попытались выйти из концертного зала незамеченными.

«Ярослав оберегает Катю, не хочет, чтобы её донимали лишними вопросами», – сообщили знакомые с ситуацией источники, слова которых приводит URA.ru.
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#shaman
#екатерина мизулина
#шоу-бизнес
#сми
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#концерт
#премия
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«С голоду не умрет»: сын Максима Галкина* и Аллы Пугачевой научился добывать себе еду
Шоумен Максим Галкин* научил 11-летнего сына Гарри ловить рыбу
18 апреля 2025, 18:44

Максим Галкин* с сыном Гарри (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)

Покинувший Россию Максим Галкин* отправился с 11-летним сыном Гарри на рыбалку.
В своих социальных сетях шоумен поделился фотографией сына, который стоит в бежевой футболке и бордовой шапке. Мальчик держит в руках огромную рыбу — большеротого окуня. Судя по всему, Гарри сам поймал ее и весьма гордится своим успехом.

«Вчерашний улов!», — подписал публикацию в соцсетях Галкин*.

Сын Максима Галкина* Гарри (Фото: Инстаграм** @maxgalkinru)


Подписчики супруга Примадонны удивились, как вырос сын знаменитостей. Некоторые подчеркнули, что Гарри уже выглядит как современный подросток, а другие не упустили возможности пошутить над добычей мальчика.

«Ну все, папа и мама могут быть спокойны! С голоду не умрет, вырастили мальчика»; «Дети Пугачевой добывают еду сами»; «Ну и рыбак», — подчеркнули они.

Часть подписчиков выразили недовольство тем, что родители учат сына «убивать рыбок», ассоциируя занятие Галкина* и Гарри с «первобытно-общинным строем».

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#максим галкин
#алла пугачёва
#рыбалка
#семьи с детьми
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SHAMAN отреагировал на санкции Зеленского словом из трёх букв
SHAMAN обрадовался введению против него санкций на Украине
18 апреля 2025, 18:29

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, отреагировал на новость о введении Владимиром Зеленским санкций против него. Своей реакцией певец поделился в беседе с ТАСС.
«Ура!», – кратко высказался исполнитель.
Напомним, что ранее в этот день стало известно о введении Зеленским санкционных ограничений в отношении российских деятелей культуры и спорта. Среди них артист цирка Юрий Куклачёв, музыкант Александр Розенбаум, актриса Ирина Апексимова, актёр Оскар Кучера, артист балета Николай Цискаридзе и многие другие знаменитости.

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#санкции
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#артист
#сво
#владимир зеленский
#shaman
#украина
#россия
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«С этим сложно что-то сделать»: Муцениеце высказалась о примирении с сыном от Прилучного
Муцениеце заявила, что верит в возобновление общения с сыном Тимофеем
18 апреля 2025, 18:19

Агата Муцениеце с детьми (фото: Telegram @AgataMucenieceLife)

Агата Муцениеце уже несколько месяцев не может наладить отношения с сыном от Павла Прилучного Тимофеем. Однако актриса верит, что ещё не всё потеряно.
Сейчас звезда «Закрытой школы» редко делится переживаниями о разладе в семье. Но иногда всё же рассказывает о разлуке с сыном. Несмотря на то, что Тимофей не виделся с мамой с лета, Муцениеце надеется, что они ещё помирятся, просто должно пройти какое-то время. Она назвала происходящее этапами взросления мальчика.

«С этим сложно что-то сделать, можно пытаться разговаривать, приводить какие-то примеры, но по собственному опыту взросления могу сказать – ничего не поможет. Все пройдут все круги ада, потом станут человечнее, посмотрят на других – станут другими, но это всё равно все этапы взросления», – заявила гостья шоу «Хватит слухов!».
Также Агата заявила об отношении к хейтерам, которые осуждают её за танцы в кабаре. По слухам, именно эти провокационные выступления артистки и стали причиной, по которой Тимофей принял решение остаться с отцом. Муцениеце подчеркнула, что старается не обращать внимание на критику и не собирается никого переубеждать. А самое главное, что ей самой в себе всё нравится.

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#дети
#актриса
#шоу
#семья
#отношения
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Страсть к подоконникам и клептомании: какие странные привычки скрывают Киркоров, Билан и другие российские звезды?
18 апреля 2025, 18:15

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

В мире шоу-бизнеса звезды не только радуют нас своим талантом, но и удивляют своими необычными привычками.
В материале «Радио 1» мы расскажем о самых интересных и порой странных особенностях жизни российских знаменитостей.

Клептомания в отелях

Телеведущая Виктория Боня шокировала поклонников признанием о своей страсти к «воровству» из отелей. Оказывается, она страдает клептоманией и не может удержаться от соблазна забрать с собой роскошные халаты. При этом Боня подходит к выбору очень избирательно, предпочитая только самые шикарные модели.

Виктория Боня (Фото: Telegram @v_bonya)

Волнение перед выходом на сцену

Певица Ёлка, которая начала свою карьеру в 90-х, до сих пор не может справиться с волнением перед выступлениями. Несмотря на 20 лет на сцене, паника продолжает преследовать её перед каждым выходом. Это подтверждает, что даже самые опытные артисты могут испытывать страх перед зрителями.

Елизавета Иванцив (Фото: Telegram @tvoyalubimayapevitsa)

Брезгливость и уход за кожей

Актриса Кристина Асмус удивила своих фанатов откровением о своей брезгливости. Она никогда не умывается водопроводной водой, предпочитая хлоргексидин.

Кроме того, Асмус держит голову вниз во время мытья волос, чтобы капли не попадали на лицо. Интересно, что звезда «Интернов» отказалась от косметических процедур после неудачного макияжа, который вызвал у неё аллергическую реакцию.

Кристина Асмус (Фото: Telegram @asmusk)

Зависимость от соцсетей

Король российской эстрады Филипп Киркоров не скрывает своей зависимости от социальных сетей. Его утро начинается с проверки новостных лент и мессенджеров — это стало настоящей страстью для артиста.

Кроме того, у Киркорова есть другая интересная привычка: он не убирается после праздников, новогодняя ёлка стоит у него круглый год.

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Суеверия фигуристки

Российская фигуристка Алина Загитова придерживается интересного суеверия: чтобы привлечь удачу на важном мероприятии, она всегда заходит на каток с правой ноги. Это маленькое правило стало для неё важной частью ритуала перед выступлениями.

Алина Загитова (Фото: ВКонтакте @aalinazagitova)

Любовь к подоконникам

Певец Дима Билан с детства имеет необъяснимую страсть к подоконникам. Он часто проводил время у окна, наблюдая за жизнью города, а иногда даже засыпал в этом месте.

Дима Билан (Фото: ВКонтакте @bilan_dima)

Эта привычка осталась с ним и по сей день — отдых на подоконнике приносит ему удовольствие и вдохновение.

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