«Абсурд»: Волочкова прокомментировала слухи о продаже квартиры в Петербурге из-за долгов

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что слухи о продаже её шикарной квартиры в Санкт-Петербурге являются полным абсурдом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Волочкова выставила на продажу роскошную шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга за 165 миллионов рублей. На этот шаг балерина решилась якобы из-за долгов по ЖКХ. Сообщалось, что на элитную недвижимость уже нашёлся покупатель.
Она назвала подобные слухи абсурдом и происками против её персоны.
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«Никаких долгов у меня нет. Никаких 130 тысяч рублей. Квартиру я не продаю, она мне дорога, мне подарил эту квартиру Сулейман Керимов, мы вместе с ним жили в этой квартире. Самая большая любовь в моей жизни», — заявила Волочкова в беседе с NEWS.ru.
Она назвала подобные слухи абсурдом и происками против её персоны.
«В стране других новостей вообще не происходит?» — возмутилась балерина.
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Элина Позднякова