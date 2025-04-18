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«Абсурд»: Волочкова прокомментировала слухи о продаже квартиры в Петербурге из-за долгов

Анастасия Волочкова назвала абсурдом слухи о продаже квартиры в Петербурге
Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что слухи о продаже её шикарной квартиры в Санкт-Петербурге являются полным абсурдом.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Волочкова выставила на продажу роскошную шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга за 165 миллионов рублей. На этот шаг балерина решилась якобы из-за долгов по ЖКХ. Сообщалось, что на элитную недвижимость уже нашёлся покупатель.

«Никаких долгов у меня нет. Никаких 130 тысяч рублей. Квартиру я не продаю, она мне дорога, мне подарил эту квартиру Сулейман Керимов, мы вместе с ним жили в этой квартире. Самая большая любовь в моей жизни», — заявила Волочкова в беседе с NEWS.ru.

Она назвала подобные слухи абсурдом и происками против её персоны.

«В стране других новостей вообще не происходит?» — возмутилась балерина.

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«Я в восторге от Вани»: Анна Пересильд впервые рассказала об отношениях с Дмитриенко
Анна Пересильд заявила, что они с Ваней Дмитриенко в прекрасных отношениях
18 апреля 2025, 12:26

Анна Пересильд (Фото: Телеграм @officialannaperesild)

15-летняя актриса Анна Пересильд впервые рассказала о том, что ее связывает с певцом Ваней Дмитриенко. Знаменитостей уже несколько месяцев подозревают в романе. Но артисты никак не подтверждали эту информацию. В новом интервью Анна тоже старалась избежать конкретного ответа, но заявила, что у них «прекрасные отношения».
Возможные отношения 19-летнего артиста с дочерью актрисы Юлии Пересильд начали обсуждать после того, как Анна появилась в клипе Дмитриенко. Там они изображали влюбленную пару так реалистично, что некоторые поклонники поверили в их чувства. Приумножали сплетни и многочисленные совместные появления звезд на публике. Но при этом ни Пересильд, ни Дмитриенко открыто не рассказывают, что между ними.

Анна дала понять, что после прошлого романа поняла — больше она не хочет публично говорить о личном. По словам актрисы, ей все равно на то, что о ней и Дмитриенко пишут журналисты.

«Мы просто сняли очень красивую историю. На самом деле я в восторге от Вани как от человека, в восторге от его команды», — призналась Пересильд журналу ОК!

Анна поделилась, что никогда не следила за творчеством Вани, поскольку ей оно было не близко. Однако после того, как исполнитель сменил стиль, артистке он начал нравиться.

«Мы с ним в чудесных отношениях. <…> Очень рада, что у меня есть такой человек: крутой, надежный, порядочный», — ​подчеркнула Пересильд.

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«Абсурд»: Волочкова прокомментировала слухи о продаже квартиры в Петербурге из-за долгов

«Вернулась растоптанной, но меня залюбили»: Седокова рассказала о реалити-шоу в Дубае

«Я мог только плакать»: Роман Костомаров рассказал о своей реакции на решение врачей об ампутации рук и ног
#отношения
#актриса
#роман певец
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«Вернулась растоптанной, но меня залюбили»: Седокова рассказала о реалити-шоу в Дубае
Анна Седокова открыла секреты реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение»
18 апреля 2025, 11:54

Анна Седокова (Фото: Телеграм, @secretanna)

Певица Анна Седокова участвовала в шоу «Выжить в Дубае. Возвращение», она появилась в третьем выпуске. Анна призвала артистов играть справедливо. Это им очень не понравилось.
«Приходит истеричная Аня Седокова <…> и сходу начинает орать и ругаться со всеми. Всё время, когда мы не проходим испытания, мы ругаемся», — пожаловалась Самойлова.
Критиковали певицу и её муж Джиган, Торнике Квитатиани и другие участники звёздной команды. В итоге против Седоковой проголосовали все члены команды, кроме Виктории Бони. В испытании на выживание она проиграла «народнику» Никите Плахотниченко и покинула проект.
«Я вернулась из Дубая полностью растоптанной. В реалити-шоу важно не то, как долго ты там осталась, как то, насколько ты запомнилась телезрителям. Я была там всего в одной программе, но после этого получила огромное количество любви <…>. Я тогда думала, что у меня был самый сложный период моей жизни. После него меня залюбили, просто невозможно», — рассказала певица в интервью для VK-шоу «По каверочку».
Известно, что это первое интервью Седоковой после смерти её бывшего мужа Яниса Тиммы.

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#шоу
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«Я мог только плакать»: Роман Костомаров рассказал о своей реакции на решение врачей об ампутации рук и ног
Роман Костомаров заявил, что мог только плакать, узнав о решении об ампутации
18 апреля 2025, 11:52

Роман Костомаров (фото: Telegram @kostomarovroman)

Роман Костомаров заявил, что после решения врачей об ампутации рук и ног впал в отчаяние. Справиться с испытанием фигуристу помогла поддержка близких.
Олимпийский чемпион два года назад пережил тяжёлое испытание. Он находился в коме из-за тяжёлой пневмонии. Чтобы остановить некроз и сохранить жизнь Костомарову, врачи решили ампутировать ему стопы ног и кисти рук.

Костомаров признался, что, узнав решение медиков, поддался эмоциям, с которыми не мог справиться самостоятельно.

«3 февраля, когда собрались все врачи и сообщили об ампутации не только ног, но и рук, я мог только плакать. Потому что ничего больше не мог. Я просто упал с самой высокой горы в глубокое ущелье», – заявил спортсмен, слова которого приводит издание VOICE.
Костомаров отметил, что ему очень помогали близкие. Жена, фигуристка Оксана Домнина, постоянно находилась рядом с мужем и настраивала его на позитивный исход событий.

48-летний фигурист подчеркнул, что он не мог сдаться, поскольку уже остался жив, а также потому, что его ждут любимая жена и двое детей. Домнина стала для Костомарова лучшим психологом, который взял на себя всю нагрузку.

После того, как Роман смог самостоятельно двигаться, он захотел вернуться к тренировкам. В итоге, ему удалось снова встать на коньки. 13 апреля этого года он стал участником представления «Больше, чем шоу», приуроченного к 50-летию Татьяны Навки.

Фигуристы представили номер «Кармен», с которым стали олимпийскими чемпионами в 2006 году.

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«Каждый из нас однажды может сыграть»: Сергей Гилев раскрыл, завидуют ли российские актеры успеху Юры Борисова в Голливуде
Актер Сергей Гилев заявил, что не завидует Юре Борисову
18 апреля 2025, 11:43

Сергей Гилев (Фото: Инстаграм* @gilevgilev)

Голливудский успех Юры Борисова обсуждают многие российские коллеги актера. О нашумевшей роли Борисова в выигравшей премию «Оскар» «Аноре» неоднозначно высказались Никита Кологривый, Ирина Горбачева, Иван Янковский, Ольга Кузьмина и Александр Петров. Теперь выразить свое мнение захотел и Сергей Гилев.
Гилев и Борисов вместе снимались в фильмах «Кентавр» и «Пророк. История Александра Пушкина». Однако Сергей считает, что персонажи Юры перетянули на себя все внимание зрителей.

Вместе с тем, когда речь заходит о номинации Борисова на «Оскар» и прекрасной оценке его игры от кинокритиков из-за рубежа, речь о профессиональной зависти уже не идет.

«Это не зависть, а радость. Это здорово, потому что мы же все из одной индустрии. И Юра один из нас, он сыграл что-то, что, как нам всем кажется, каждый из нас однажды может сыграть», — откровенничал артист в беседе с WomanHit.

Гилев полагает, что успех звезды «Аноры» за рубежом сближает наши киноиндустрии.

«Он как будто бы этой номинацией показал нам ещё раз: все, что мы делаем здесь, не так уж плохо», — признался Сергей.

По словам Гилева, он не может завидовать артисту хотя бы потому, что Юра уже снимался в кино, когда Сергей лишь пошел учиться.

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Александра Гудкова вслед за Ургантом проверят на иностранное финансирование
Глава ФПБК Бородин требует проверить Гудкова на иностранное финансирование
18 апреля 2025, 11:37

Александр Гудков (фото: Instagram* @gudokgudok)

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин требует проверить комика Александра Гудкова на наличие иностранного финансирования. Об этом он сообщил в беседе с порталом «Страсти».
Напомним, что в прошлом году общественники уже обращались в Минюст РФ с просьбой признать Гудкова иноагентом. Поводом для этого стали его критические высказывания о проведении СВО и выступления в других странах. Однако комик, несмотря на то, что не получает работу в России, всё же не является иноагентом.

Недавно Гудков выступил вместе с Иваном Ургантом в Израиле. В ходе шоу он «помянул» Дмитрия Хрусталёва, который поддерживает детей Донбасса. На это шоу обратил внимание Бородин.

«Ещё раз попросим (признать иноагентом – прим. ред). Сегодня подготовим обращение, чтобы проверили», – заявил глава ФПБК.
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*запрещён в РФ
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