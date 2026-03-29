Безумные танцы никуда не делись: сын Бритни Спирс снял её «кринж»-видео
После ареста за вождение в нетрезвом виде Бритни Спирс временно удалила свою страницу в запрещённой соцсети и на несколько недель пропала из публичного поля. Как сообщают таблоиды, в этот период певица успела укрепить отношения с семьёй.
По возвращении в соцсети звезда нулевых опубликовала видео, снятое её сыном Джейденом.
По словам наблюдателей, сын выглядел спокойным и адекватно реагировал на поведение матери, хотя её энергичные и эксцентричные танцы никуда не делись.
Ранее Бритни Спирс заявила, что её бывший телохранитель Томас Банбери мог незаконно получить доступ к её личным устройствам и аккаунту Apple iCloud.
*принадлежит Meta, запрещённой в России