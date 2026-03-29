«С 10 утра до 3 ночи»: певец Торнике Квитатиани поделился реалиями съёмок реалити
Недавно Торнике Квитатиани проверил свои силы в шоу «Титаны» и отметил, что эфирный двухчасовой выпуск сильно отличается от реальности съёмочного процесса. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По его словам, участие в проекте физически и морально крайне тяжело: съёмки каждого тура длятся с 10 утра до 3 часов ночи, а нагрузки гораздо серьёзнее, чем во время обычной музыкальной съёмки.
Певец признался, что несмотря на трудности, проект подарил ему новых друзей. При этом он добавил, что не собирается отказываться от сложных испытаний и вскоре зрители смогут увидеть его в новом реалити-проекте.
