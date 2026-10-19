«Безумно тяжелая работа»: Светлана Дружинина больше не будет снимать кино
ТАСС: Режиссер Светлана Дружинина завершила режиссерскую карьеру
Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина заявила, что больше не планирует снимать фильмы из-за высокой физической, психологической и эмоциональной нагрузки, связанной с режиссерской работой. Об этом сообщает ТАСС.
Светлана Дружинина — народная артистка России, кинорежиссер, сценарист и актриса. Широкую известность ей принесли фильмы «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III», а также исторический телесериал «Тайны дворцовых переворотов». Последними режиссерскими работами Дружининой стали картины «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», вышедшие в 2023 году.
«Снимать кино — это невероятно сложный физический, психологический и эмоциональный труд. Рабочий день длится 12 часов, но и после съемок работа не заканчивается. Мы с Анатолием Михайловичем [Мукасеем] обсуждаем, что успели сделать, что предстоит снять завтра и как все организовать, чтобы успеть поработать с актером, который приехал всего на один-два дня. Нужно учитывать множество обстоятельств: солнце, которое уйдет, волны, которые могут помешать съемке, и, конечно, финансовые возможности. Необходимо успеть сделать все за отведенное время. Поэтому это безумно тяжелая работа», — сказала режиссер.
Дружинина подчеркнула, что не намерена возвращаться к съемкам в качестве режиссера, но готова помогать коллегам и делиться накопленными знаниями. Она также выразила готовность передавать свой опыт тем, кому он будет интересен, кто захочет его услышать и использовать в работе.