«Безумно тяжелая работа»: Светлана Дружинина больше не будет снимать кино

19 октября 2026, 21:29

ТАСС: Режиссер Светлана Дружинина завершила режиссерскую карьеру

Светлана Дружинина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Народная артистка России, кинорежиссер Светлана Дружинина заявила, что больше не планирует снимать фильмы из-за высокой физической, психологической и эмоциональной нагрузки, связанной с режиссерской работой. Об этом сообщает ТАСС.





Светлана Дружинина — народная артистка России, кинорежиссер, сценарист и актриса. Широкую известность ей принесли фильмы «Гардемарины, вперед!», «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III», а также исторический телесериал «Тайны дворцовых переворотов». Последними режиссерскими работами Дружининой стали картины «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», вышедшие в 2023 году.





«Снимать кино — это невероятно сложный физический, психологический и эмоциональный труд. Рабочий день длится 12 часов, но и после съемок работа не заканчивается. Мы с Анатолием Михайловичем [Мукасеем] обсуждаем, что успели сделать, что предстоит снять завтра и как все организовать, чтобы успеть поработать с актером, который приехал всего на один-два дня. Нужно учитывать множество обстоятельств: солнце, которое уйдет, волны, которые могут помешать съемке, и, конечно, финансовые возможности. Необходимо успеть сделать все за отведенное время. Поэтому это безумно тяжелая работа», — сказала режиссер.