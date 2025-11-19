«Или бояться, или уважать»: Рэпер Птаха сделал неожиданное заявление о Путине

19 ноября 2025, 13:51

Рэпер Птаха назвал Владимира Путина лучшим руководителем для России

Давид Нуриев (Фото: кадр из YouTube-канала «вДудь»)

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) назвал Владимира Путина лучшим руководителем для России. Свою позицию он высказал в интервью для YouTube-канала Юрия Дудя*.





Нуриев пришёл в студию в футболке с портретом президента. Он добавил, что либеральные журналисты часто «демонизируют» образ российского лидера, и сказал, что с этим не согласен.

«Я-то уже старый — 44 годика — и успел застать разные времена. Могу сказать, что то, что сейчас происходит со страной и тем менталитетом, который у нас, — это [Путин] идеальнейший вариант. Мне нравится он. И я знаю много людей из криминального мира, которые очень его уважают. Он заставил уважать себя всех — или бояться, или уважать», — высказался рэпер.

