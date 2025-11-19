«Мама прежде всего»: Мила Кунис раскрыла, почему снимается всего в одно фильме в год

19 ноября 2025, 13:28

Мила Кунис объяснила, что ставит график съёмок в зависимости от дочери и сына

Мила Кунис (Фото: Instagram* / @netflix)

42-летняя Мила Кунис призналась, что сознательно ограничила количество рабочих проектов ради семьи. Об этом сообщает People.





Актриса снимается в кино только тогда, когда у её детей — дочери Уайатт и сына Димитрия — школьные каникулы. Поэтому фанаты могут видеть её на экране не чаще одного раза в год.



Звезда сделала признание во время пресс-конференции на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» в Лос-Анджелесе — это её первый выход в свет за долгое время. По словам актрисы, она полностью выстроила график работы вокруг детей.





«Я снимаюсь один раз в год, потому что снимаюсь, когда мои дети не в школе. Поэтому вы сможете увидеть меня только в одном фильме в год», — объяснила Кунис.