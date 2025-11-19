«Мама прежде всего»: Мила Кунис раскрыла, почему снимается всего в одно фильме в год
Мила Кунис объяснила, что ставит график съёмок в зависимости от дочери и сына
42-летняя Мила Кунис призналась, что сознательно ограничила количество рабочих проектов ради семьи. Об этом сообщает People.
Актриса снимается в кино только тогда, когда у её детей — дочери Уайатт и сына Димитрия — школьные каникулы. Поэтому фанаты могут видеть её на экране не чаще одного раза в год.
Звезда сделала признание во время пресс-конференции на премьере фильма «Достать ножи: Проснись, мертвец» в Лос-Анджелесе — это её первый выход в свет за долгое время. По словам актрисы, она полностью выстроила график работы вокруг детей.
«Я снимаюсь один раз в год, потому что снимаюсь, когда мои дети не в школе. Поэтому вы сможете увидеть меня только в одном фильме в год», — объяснила Кунис.На вопрос журналистов о том, что для неё самое важное в материнстве, актриса ответила коротко — «весь процесс».