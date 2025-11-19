«Я очень переживала»: Ида Галич показала фигуру после родов

19 ноября 2025, 12:57

Ида Галич призналась, что боялась выйти на экран из-за тела после родов

35-летняя Ида Галич, которая этим летом во второй раз стала мамой, показала подписчикам фигуру после родов и рассказала, как переживала из-за внешности, возвращаясь к работе.





Телезвезда родила дочь от Олега Ледвича — малышку назвали Татьяной. Также у Галич есть пятилетний сын Леон от бывшего мужа Алана Басиева.



Автор и ведущая шоу «Капельник» призналась, что приступила к съемкам всего через два месяца после родов — и в тот момент очень боялась, что будет выглядеть «не так» на экране. Несмотря на сомнения, телеведущая решила показать кадры с площадки и несколько образов нового сезона.



На фото Галич предстала в трёх кардинально разных аутфитах: сером костюме с блузкой и широкими брюками, гладко зачёсанными волосами и пучком; светлом брючном костюме с пиджаком; чёрнрм топе с декольте, длинной белой юбкой и синей ветровкой.



«Напомню, что мы сняли эти выпуски через два месяца после появления малышки. Я очень переживала, что буду как-то не так смотреться на экране. А сейчас, глядя на себя, понимаю, что и я, и команда, отвечающая за красоту и стиль – молодцы», — написала Ида.