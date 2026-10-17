«Безумно завидую»: Кайли Дженнер пожалела, что не установила больше каминов в своём доме

17 октября 2026, 18:57

Кайли Дженнер призналась в зависти к Кортни Кардашьян из-за роскошного дома

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

Кайли Дженнер призналась, что жалеет о некоторых решениях, принятых во время строительства собственного особняка. В новом выпуске реалити-шоу «Семейство Кардашьян» звезда рассказала, что теперь завидует своей старшей сестре Кортни, которая предусмотрела в доме множество каминов.





Ремонт в особняке Кортни растянулся на три года вместо запланированных десяти месяцев. Зато результат оказался впечатляющим: камины появились в разных помещениях, в том числе в ванной комнате с панорамным видом на горы.



На фоне интерьера сестры Кайли поняла, что сама не уделила достаточно внимания уюту. В её доме установлен всего один камин — в собственной спальне, тогда как для детей и гостей такие зоны отдыха не предусмотрены.





«Я обожаю камины. Когда я строила свой дом, я сделала их слишком мало. Никаких каминов для детей, никаких для гостей — только один для меня. Я безумно завидую Кортни, у которой камин стоит буквально в каждом углу. Придётся с этим смириться», — призналась Дженнер.