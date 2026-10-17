«Она любит другого Стаса»: Анита Цой высказалась о возможном кризисе в браке Михайлова

17 октября 2026, 18:30

Анита Цой объяснила, почему жена Стаса Михайлова может не принимать его образ

Стас Михайлов с женой Инной (Фото: Instagram* / @inamikhaylova)

Певица Анита Цой прокомментировала слухи о возможном разводе Стаса Михайлова с супругой Инной. Артистка сомневается, что пара действительно решила расстаться, и допускает, что разговоры о проблемах в семье могут быть частью пиар-кампании. При этом Цой считает, что изменения во внешности и образе певца могли повлиять на отношения супругов. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





По словам Аниты, в шоу-бизнесе обострилась конкуренция, а громкие скандалы и новости о расставаниях знаменитостей нередко привлекают дополнительное внимание публики. Она отметила, что популярность артистов во многом зависит от информационного шума вокруг их имен, поэтому к подобным сообщениям стоит относиться осторожно.



При этом Цой предположила, что Инна Михайлова могла привыкнуть к прежнему образу мужа и теперь ей непросто принять его изменения.





«Она любит другого Стаса», — сказала певица, пояснив, что супруга могла представлять артиста иначе — в том числе в плане стиля и внешнего вида.