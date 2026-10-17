«Нужно соответствовать»: Рэпер Icegergert высказался об опасной стороне Москвы
Рэпер Icegergert объяснил популярность темы тайной Москвы перенаселением
Рэпер Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) рассказал о создании нового трека о загадочной Москве «Тайный город». Песня войдёт в саундтрек к одноименному сериалу-блокбастеру о тайной стороне жизни столицы.
В беседе с «Газетой.Ru» певец нашёл объяснение тому, почему тема тайной Москвы и городских легенд сейчас так востребована.
«Перенаселение. Много людей — много слухов. И каждый выбирает сам, во что верить и за кем идти. Учитесь не просто слушать, учитесь слышать», — рекомендовал он.Дух «тайной стороны» столицы Icegergert попытался передать, пойдя на эксперимент.
«Это эксперимент с размещением в треке ландшафтных координат и особенностей определённой точки земли. Москва — особенный город, он может дать много. Но и много требует. Нужно соответствовать», — заключил рэпер.Артист подчеркнул, что в саундтреке город предстанет опасным.