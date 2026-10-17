От суда на 2,7 млн рублей до новой песни: Самбурская и Дробыш снова работают вместе

17 октября 2026, 18:41

Настасья Самбурская помирилась с продюсером Виктором Дробышем

Настасья Самбурская (Фото: Instagram* / @samburskaya)

Многолетний конфликт Настасьи Самбурской и продюсера Виктора Дробыша остался в прошлом. После громких разбирательств артистка и композитор смогли наладить отношения и даже вернуться к совместной работе. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».