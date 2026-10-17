От суда на 2,7 млн рублей до новой песни: Самбурская и Дробыш снова работают вместе
Многолетний конфликт Настасьи Самбурской и продюсера Виктора Дробыша остался в прошлом. После громких разбирательств артистка и композитор смогли наладить отношения и даже вернуться к совместной работе. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Раньше Самбурская обвиняла продюсера в том, что он не занимался должным образом её продвижением. Конфликт дошёл до суда: Дробыш взыскал с артистки около 2,7 миллиона рублей, заявив о невыполнении условий контракта. История сопровождалась взаимными претензиями и долго оставалась одной из самых обсуждаемых тем в их карьере.
Однако теперь ситуация неожиданно изменилась. Виктор Дробыш написал для Настасьи новую песню, а сама артистка готовится выступить на его юбилейном концерте. Такое сотрудничество стало неожиданностью для поклонников, которые помнят, насколько напряжёнными были отношения между ними.
Похоже, бывшие оппоненты готовы оставить прошлые разногласия позади и вновь объединиться ради музыки. Означает ли это окончательное примирение, покажет время, но совместный творческий проект уже стал поводом говорить о новой главе в отношениях Самбурской и Дробыша.
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