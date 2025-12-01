«Вся моя любовь»: Филипп Киркоров довёл до слез дочь в особенный день

01 декабря 2025, 10:52

Филипп Киркоров отметил 14-летие дочери Аллы-Виктории семейным праздником

Филипп Киркоров с дочерью (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Филипп Киркоров поздравил дочь с днём рождения. Алле-Виктории 1 декабря исполнилось 14 лет. Певец опубликовал запись о празднике в личном блоге.





Киркоров вместе с сыном Мартином подготовил для именинницы сюрприз. Они украсили гостиную шарами и дождались, когда девочка спустится вниз. Алла-Виктория очень обрадовалась, увидев родных. По случаю праздника дома устроили семейные посиделки.



Филипп преподнёс дочери розовую обувь и пообещал ещё один подарок, который скоро доставят. Именинница задула свечи на праздничном торте.

«Я от смеха расплакалась!» — заявила девочка, после того, как загадала желание.