«Вся моя любовь»: Филипп Киркоров довёл до слез дочь в особенный день
Филипп Киркоров отметил 14-летие дочери Аллы-Виктории семейным праздником
Филипп Киркоров поздравил дочь с днём рождения. Алле-Виктории 1 декабря исполнилось 14 лет. Певец опубликовал запись о празднике в личном блоге.
Киркоров вместе с сыном Мартином подготовил для именинницы сюрприз. Они украсили гостиную шарами и дождались, когда девочка спустится вниз. Алла-Виктория очень обрадовалась, увидев родных. По случаю праздника дома устроили семейные посиделки.
Филипп преподнёс дочери розовую обувь и пообещал ещё один подарок, который скоро доставят. Именинница задула свечи на праздничном торте.
«Я от смеха расплакалась!» — заявила девочка, после того, как загадала желание.Певец отметил, что на следующий день Алла-Виктория получит паспорт. С поздравлениями к семье присоединились Игорь Крутой, Анна Нетребко, Влад Лисовец и другие друзья семьи.
