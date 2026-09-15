Продюсер Турцев не исключил, что Рома Зверь выругался на зрителей ради пиара
Лидер группы «Звери» Рома Зверь мог выругаться в сторону зрителей, которые не подпевали ему во время концерта, ради пиара. Так считает музыкальный продюсер Юрий Турцев.
В разговоре с Om1 Новосибирск эксперт отметил, что Рома Зверь мог специально эмоционально отреагировать ради пиара и привлечения внимания к своей персоне, поскольку в последнее время о группе стали слишком редко говорить. Однако он не исключил, что певец мог просто сораваться на поведение зрителей.
«Не всегда публика будет подпевать артисту. Сегодня многие приходят на концерты, чтобы послушать музыку, снять видео или просто насладиться атмосферой. Это нормально. На мой взгляд, даже если артисту не понравилась реакция зала, подобные высказывания в адрес зрителей недопустимы. Артист такого уровня должен уважать свою аудиторию», — отметил Турцев.
Он добавил, что слушатели могут по-разному выражать свои эмоции на концертах, а артисты должны уважать свою публику. Именно это является одним из главных принципов успешной и длительной творческой карьеры, заключил продюсер.