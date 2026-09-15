Продюсер Турцев не исключил, что Рома Зверь выругался на зрителей ради пиара

15 сентября 2026, 16:22

Роман Билык (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Лидер группы «Звери» Рома Зверь мог выругаться в сторону зрителей, которые не подпевали ему во время концерта, ради пиара. Так считает музыкальный продюсер Юрий Турцев.





В разговоре с Om1 Новосибирск эксперт отметил, что Рома Зверь мог специально эмоционально отреагировать ради пиара и привлечения внимания к своей персоне, поскольку в последнее время о группе стали слишком редко говорить. Однако он не исключил, что певец мог просто сораваться на поведение зрителей.





«Не всегда публика будет подпевать артисту. Сегодня многие приходят на концерты, чтобы послушать музыку, снять видео или просто насладиться атмосферой. Это нормально. На мой взгляд, даже если артисту не понравилась реакция зала, подобные высказывания в адрес зрителей недопустимы. Артист такого уровня должен уважать свою аудиторию», — отметил Турцев.