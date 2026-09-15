С организатора концерта Канье Уэста в России требуют 145 тысяч рублей за билеты
Стали известны детали иска к Say Agency — организатору концерта Канье Уэста в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По сведениям источника, от организатора требуют вернуть 145 тысяч рублей за билеты. Сначала к компании обратились с досудебной претензией и потребовали компенсацию за покупку четырёх билетов.
В Say Agency отказали и объяснили это тем, что места приобретали по акции. Деньги истец Евгений Рассказов не получил. Тогда он подал иск в Центральный районный суд Воронежа. Мужчина хочет взыскать с организатора стоимость билетов и добиться компенсации. Пока судья не рассмотрел дело, и неизвестно, какую позицию займёт Say Agency в ходе разбирательства.
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