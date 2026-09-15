Стало известно, ответит ли Рома Зверь за оскорбление публики в «Лужниках»
Юрист Остапенко: мат Ромы Зверя в «Лужниках» не образует правонарушения
Юрист Ярослав Остапенко заявил, что солист группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) может избежать ответственности за мат на концерте в «Лужниках». На выступлении певец выругался в сторону толпы из-за того, что люди не подпевали, а стояли и молча снимали происходящее на телефон.
В беседе с изданием «Абзац» Остапенко заявил, что одних нецензурных фраз недостаточно для наказания.
«На мой взгляд, фраза «[Почему] вы не поёте?!», хотя и была обращена к зрителям, не содержит унизительной оценки их личности. Поэтому оснований считать её оскорблением я не вижу. Общественный резонанс может стать поводом для более подробной проверки со стороны правоохранительных органов. Но, как я считаю, сама по себе разовая эмоциональная реплика артиста состава административного правонарушения не образует», — отметил юрист.Однако, как подчеркнул эксперт, ситуация может поменяться, если правоохранители докажут намерение унизить достоинство человека. Тогда в силу вступает часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ, и нецензурная брань может повлечь ответственность — штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест до 15 суток.
При этом специалист добавил: одного факта употребления мата недостаточно, нужно установить нарушение общественного порядка и явное неуважение к обществу.