Стало известно, ответит ли Рома Зверь за оскорбление публики в «Лужниках»

15 сентября 2026, 14:27

Юрист Остапенко: мат Ромы Зверя в «Лужниках» не образует правонарушения

Роман Билык (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Юрист Ярослав Остапенко заявил, что солист группы «Звери» Рома Зверь (настоящее имя — Роман Билык) может избежать ответственности за мат на концерте в «Лужниках». На выступлении певец выругался в сторону толпы из-за того, что люди не подпевали, а стояли и молча снимали происходящее на телефон.





В беседе с изданием «Абзац» Остапенко заявил, что одних нецензурных фраз недостаточно для наказания.

«На мой взгляд, фраза «[Почему] вы не поёте?!», хотя и была обращена к зрителям, не содержит унизительной оценки их личности. Поэтому оснований считать её оскорблением я не вижу. Общественный резонанс может стать поводом для более подробной проверки со стороны правоохранительных органов. Но, как я считаю, сама по себе разовая эмоциональная реплика артиста состава административного правонарушения не образует», — отметил юрист.