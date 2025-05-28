Биг Бейби Тейп сделал предложение возлюбленной спустя 10 лет отношений

Фото: iStock/artisteer

Один из самых популярных исполнителей у молодежи Биг Бейби Тейп сделал предложение своей возлюбленной спустя десять лет отношений. Ей является Анастасия Анисимова, с которой рэпер познакомился еще до своей популярности.



Впервые музыкант рассказал общественности об Анастасии в 2023 году. Теперь Биг Бейби Тейп пошел на решительный шаг и захотел укрепить отношения штампом в паспорте. Этим поделилась сама Анисимова в своих социальных сетях.

На опубликованных фотографиях Анастасия с гордостью демонстрируют обручальной кольцо с большим бриллиантом. Его рэпер отдал девушке по классике: встал на колено и задал тот самый вопрос, на который Анисимова ответила утвердительно.

Иван Мусатов

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