Биг Бейби Тейп сделал предложение возлюбленной спустя 10 лет отношений
Один из самых популярных исполнителей у молодежи Биг Бейби Тейп сделал предложение своей возлюбленной спустя десять лет отношений. Ей является Анастасия Анисимова, с которой рэпер познакомился еще до своей популярности.
Впервые музыкант рассказал общественности об Анастасии в 2023 году. Теперь Биг Бейби Тейп пошел на решительный шаг и захотел укрепить отношения штампом в паспорте. Этим поделилась сама Анисимова в своих социальных сетях.
На опубликованных фотографиях Анастасия с гордостью демонстрируют обручальной кольцо с большим бриллиантом. Его рэпер отдал девушке по классике: встал на колено и задал тот самый вопрос, на который Анисимова ответила утвердительно.