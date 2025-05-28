Биг Бейби Тейп сделал предложение возлюбленной спустя 10 лет отношений

28 мая 2025, 00:32

Фото: iStock/artisteer

Один из самых популярных исполнителей у молодежи Биг Бейби Тейп сделал предложение своей возлюбленной спустя десять лет отношений. Ей является Анастасия Анисимова, с которой рэпер познакомился еще до своей популярности.