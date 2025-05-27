Дочь Волочковой так и не вышла замуж: что произошло

Сегодня, 27 мая, исполняется 65 лет со дня рождения советского поэта, рок-музыканта и певца Александра Николаевича Башлачёва. В его творчестве можно найти около шестидесяти песен (не считая текстов для группы «Рок-Сентябрь»), в которых он соединил русские народные мотивы и влияние советских бардов, особенно Владимира Высоцкого.