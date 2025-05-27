Дочь Волочковой так и не вышла замуж: что произошло

Анастасия Волочкова (Фото: Telegram/@volochkova_anastasiya)
Мачеха дочери Анастасии Волочковой Елена Николаева рассказала Woman.ru, что Ариадна до сих пор не замужем. Месяц назад возлюбленные говорили, что связаны церковными узами.
«У них еще не было свадьбы, было только венчание. Я порой придираюсь к словам, но свадьба классическая с ЗАГСом и регистрацией еще впереди. Весной прошло венчание и с мамой они отмечали заключение религиозного союза», — прокомментировала Елена Николаева.Она добавила, что Ариадна не раскрывает дату торжества, как и прочие детали. Николаева отметила, что свадьба планируется этим летом.
Свадьба Ариадны Волочковой и ее возлюбленного Никиты Григоряна отгремела месяц назад в Петербурге. Празднование проходило в особняке Мясникова.
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