«Никаких предположений»: Катя Лель рассказала о поисках пропавшего экс-супруга

О пропавшем во Франции экс-супруге Кати Лель (Екатерина Чупринина) Игоре Кузнецове до сих пор нет никакой информации. Об этом певица рассказала «Абзацу» в кулуарах премьеры циркового шоу «Сны Пушкина».