«Никаких предположений»: Катя Лель рассказала о поисках пропавшего экс-супруга

Екатерина Чупринина (Фото: Telegram/@klel2935)
О пропавшем во Франции экс-супруге Кати Лель (Екатерина Чупринина) Игоре Кузнецове до сих пор нет никакой информации. Об этом певица рассказала «Абзацу» в кулуарах премьеры циркового шоу «Сны Пушкина».
«Вообще никаких предположений. Никаких», — высказалась исполнительница.Катя Лель добавила, что ее бывший муж пропал 43 дня назад. Все очень волнуются. По словам звезды, она держит связь с родственниками мужчины. Знаменитость уточнила, что родные Кузнецова покинули Францию, не получив никаких новостей.
«Его родственники были недавно, они уехали из Франции», — сказала собеседница.О продолжении поисков Игоря Кузнецова сообщалось 18 мая. Уточнялось, что его ищут водолазы. По мнению знакомых мужчины, он мог не пережить развод с Лель.
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