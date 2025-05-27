Невеста Григория Лепса приглашает подруг на отложенную певцом на неопределенное время свадьбу

Григорий Лепс (Фото РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба приглашает подруг на свадьбу, отложенную певцом на неопределенное время. Об этом порталу Woman.ru сообщила исполнительница Марго Овсянникова. Собеседница подчеркнула, что «Аврору заметили».
«Нужно уже быстрее как-то Григорию это все организовывать, потому что Аврора такая невеста завидная, теперь популярная после шоу «Мастер игры». (…) Извините, сейчас, может быть, еще там не Лепс, так еще, может быть кто-то внимание обратит», — сказала Марго Овсянникова.Она добавила, что у студентки лондонского колледжа отсутствует мечта и пожелала ей обрести заветную цель как можно скорее. В качестве примера, Марго рассказала, что хочет быть в первых строчках музыкальных хит-парадов.
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Никита Кротов