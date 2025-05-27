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Невеста Григория Лепса приглашает подруг на отложенную певцом на неопределенное время свадьбу

Овсянникова заявила, что невеста Григория Лепса Аврора пригласила ее на свадьбу
Григорий Лепс (Фото РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Григорий Лепс (Фото РИА Новости/Пелагия Тихонова)

Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба приглашает подруг на свадьбу, отложенную певцом на неопределенное время. Об этом порталу Woman.ru сообщила исполнительница Марго Овсянникова. Собеседница подчеркнула, что «Аврору заметили».
«Нужно уже быстрее как-то Григорию это все организовывать, потому что Аврора такая невеста завидная, теперь популярная после шоу «Мастер игры». (…) Извините, сейчас, может быть, еще там не Лепс, так еще, может быть кто-то внимание обратит», — сказала Марго Овсянникова.
Она добавила, что у студентки лондонского колледжа отсутствует мечта и пожелала ей обрести заветную цель как можно скорее. В качестве примера, Марго рассказала, что хочет быть в первых строчках музыкальных хит-парадов.

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#свадьба
«Я стал жертвой рейдерского захвата»: Тимур Хайдаров заявил, что бывший партнер его шантажирует
Тимур Хайдаров заявил, что бывший партнер его шантажирует
27 мая 2025, 19:02

Тимур Хайдаров (Фото: Инстаграм* @dr.timur_khidarov)

Пластический хирург Тимур Хайдаров заявил о рейдерском захвате бизнеса и угрозах в его адрес. По его словам, соучредитель клиники IQ Plastic пытается полностью присвоить бизнес себе.
В результате давления скандальный врач был вынужден покинуть учреждение и перейти в «Международную академическую клинику», где продолжает работать. Уточняется, что экс-партнеры настаивают на полной передаче им компании IQ Plastic, включая долю и бренд «Тимур Хайдаров».

Хайдаров утверждает, что он стал «жертвой мошенничества или рейдерского захвата».

«Несколько лет я вкладывал свои силы и время в развитие клиники, чтобы она соответствовала мировым стандартам. Но мой партнер решил забрать у меня бизнес, сначала с помощью угроз расправой и применения силы. Сейчас с помощью бывших сотрудников меня продолжают шантажировать и пытаются обвинить в преступлениях, которых я не совершал», — пояснил хирург. Его слова публикует Алена Жигалова в своем Telegram-канале.

Хайдаров добавил, что против него готовится заявление в СК РФ.

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*Запрещен в РФ
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«Возможно, она меня заблокировала»: Виктор Салтыков больше 10 лет не общается с дочерью Алисой
Виктор Салтыков признался, что больше 10 лет не общается с дочерью от экс-жены
27 мая 2025, 18:36

Виктор Салтыков (Фото: РИА Новости/Валерий Мельников)

Солист группы «Форум» Виктор Салтыков откровенно рассказал об отношениях с дочерью от первого брака. Об этом пишет «Абзац».
По словам знаменитости, более десяти лет он не общается с Алисой — она отказывается идти на контакт. Несмотря на развод с супругой, исполнитель хита «Белая ночь» поддерживал общение с дочерью, однако в середине 2010-х связь между ними оборвалась.

Салтыков заявил, что ситуация до сих пор не наладилась: он регулярно пытается связаться с Алисой, но она не идет на контакт.

«Неоднократно пытался Алисе звонить, но телефон то выключен, то она не берет трубку. Возможно, она меня вообще заблокировала», — добавил певец.

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Дана Борисова предупредила Бородину, что брак с новым избранником может закончиться трагедией
Борисова предупредила Бородину, что брак с Сердюковым может стать трагедией
27 мая 2025, 18:16

Ксения Бородина и Николай Сердюков (фото: Telegram @borodylia0803)

Телеведущая Дана Борисова призвала Ксению Бородину отменить свадьбу с новым возлюбленным Николаем Сердюковым. Об этом информирует Общественная Служба Новостей.
По мнению Борисовой, Сердюков является очень агрессивным и непременно испортит знаменитости жизнь.

Дана подчеркнула, что на съемках шоу «Сокровища императора» она была поражена тем, как избранник Бородиной обращается с ней.

«Это был отборный мат в адрес Бородиной. Словом, она дура, если честно, настолько не разбираться в мужчинах. Она еще хочет замуж за него выйти. Просто треш, если честно», — приводит Общественная Служба Новостей слова Борисовой.

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Рэпер Big Baby Tape сделал предложение своей девушке — видео
VOICE: Рэпер Big Baby Tape сделал предложение своей возлюбленной Анастасии
27 мая 2025, 18:16

Рэпер Big Baby Tape (Фото: Instagram*, @benzogang_tape)

Рэпер Big Baby Tape прощается с холостяцкой жизнью — музыкант сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной Анастасии.
Девушка согласилась стать женой певца. О радостном событии Анастасия рассказала в личном блоге.



Ранее фигурист Дмитрий Соловьёв в «Шоу Воли» поделился подробностями того, как сделал предложение Дине Авериной.

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*запрещён в РФ.
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«Не может налюбоваться»: Лянка Грыу показала редкие фото особенного сына
Актриса Лянка Грыу показала редкие фото особенного сына
27 мая 2025, 17:47

Лянка Грыу (Фото: Instagram*/lyanka22)

Редкие кадры особенного сына показала в соцсетях российская актриса Лянка Грыу. Мальчику диагностировали аутизм, звездная мама старается уделять больше времени 14-летнему наследнику, одаривая его вниманием и любовью.
«Я та самая мама, которая не может налюбоваться своим сыном, да», — подписала кадры знаменитость.

Фото: Instagram*/lyanka22

Лянка сделала коллаж из снимков. Парень сидит в белой рубашке в кресле-качалке, обмахиваясь веером. На одной из фотографий ребенок улыбается, на другой у него серьезный взгляд, на третьей — задумчивый, а на четвертой — удивленный. Таким образом на фотосессии показана целая гамма чувств.

Лянка Грыу родила сына от композитора и режиссера Михаила Вайнберга.

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*Запрещен в РФ
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