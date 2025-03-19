Представитель Филиппа Киркорова рассказала, отменит ли певец концерты после смерти отца

Филипп Киркоров не станет отменять концерты после кончины отца. Певец вернулся в Россию из Марокко, где принимал участие в съемках шоу, и сейчас занимается организацией похорон своего отца Бедроса Киркорова, который ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет.