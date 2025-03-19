Представитель Филиппа Киркорова рассказала, отменит ли певец концерты после смерти отца

Филипп Киркоров (фото: Instagram* / fkirkorov)
Филипп Киркоров не станет отменять концерты после кончины отца. Певец вернулся в Россию из Марокко, где принимал участие в съемках шоу, и сейчас занимается организацией похорон своего отца Бедроса Киркорова, который ушел из жизни 18 марта в возрасте 92 лет.
По словам пиар-директора артиста Екатерины Успенской, утрата стала для него тяжелым ударом, и пока он не думает о работе. В ближайшее время Киркоров также не появится на светских мероприятиях.
Однако в апреле он все же выйдет на сцену. В Санкт-Петербурге у певца запланированы два крупных сольных концерта — 25 и 26 числа.
Похороны Бедроса Киркорова пройдут 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище, а не в Болгарии, где похоронена мама Филиппа. Известно, что отец артиста скончался дома, а в последние часы рядом с ним находилась сиделка.
Кроме того, сообщается, что артист страдал от осложнений на фоне затянувшейся пневмонии. В его легких скопилась жидкость, поэтому ему было тяжело дышать.
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Однако в апреле он все же выйдет на сцену. В Санкт-Петербурге у певца запланированы два крупных сольных концерта — 25 и 26 числа.
«Концерты состоятся», — сообщила Успенская в разговоре с Woman.ru.
Похороны Бедроса Киркорова пройдут 21 марта в Москве на Троекуровском кладбище, а не в Болгарии, где похоронена мама Филиппа. Известно, что отец артиста скончался дома, а в последние часы рядом с ним находилась сиделка.
Кроме того, сообщается, что артист страдал от осложнений на фоне затянувшейся пневмонии. В его легких скопилась жидкость, поэтому ему было тяжело дышать.
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Дайана Хусинова