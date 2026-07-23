Мария Машкова сделала откровенное признание, опубликовав редкое фото с дочерьми
Дочь народного артиста Владимира Машкова, актриса Мария Машкова, давно живёт в США и редко делится семейными кадрами. Однако на этот раз она сделала исключение и опубликовала в личном блоге фото своих повзрослевших дочерей.
На снимке — старшая дочь Стефания (2010 года рождения) и младшая Александра (2012 года рождения). Девочки живут с матерью в Америке. В подписи к снимку артистка неожиданно призналась, что всегда хотела двух сыновей.
«Ну и как я могла мечтать о двух сыновьях? Всё‑таки прекрасно задумано, что порой мечты сбываются с точностью до наоборот», — написала Мария.Известно, что после рождения младшей дочери Машкова разошлась с Александром Слободяником. С тех пор она сосредоточилась на воспитании детей и развитии карьеры за границей.
Ранее стало известно, чем занимается дочь Владимира Машкова в США. Актриса лично сообщила, что теперь она преподаёт актёрское мастерство.