Мария Машкова сделала откровенное признание, опубликовав редкое фото с дочерьми

23 июля 2026, 11:27

Мария Машкова (Фото: Instagram* @masha_mashkova_official)

Дочь народного артиста Владимира Машкова, актриса Мария Машкова, давно живёт в США и редко делится семейными кадрами. Однако на этот раз она сделала исключение и опубликовала в личном блоге фото своих повзрослевших дочерей.





На снимке — старшая дочь Стефания (2010 года рождения) и младшая Александра (2012 года рождения). Девочки живут с матерью в Америке. В подписи к снимку артистка неожиданно призналась, что всегда хотела двух сыновей.

«Ну и как я могла мечтать о двух сыновьях? Всё‑таки прекрасно задумано, что порой мечты сбываются с точностью до наоборот», — написала Мария.