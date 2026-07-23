«Прибиты к голове»: Стало известно о двойной пластике Павла Прилучного

23 июля 2026, 11:47

Врач Исамутдинова: Павел Прилучный делал пластику ушей дважды

Павел Прилучный (Фото: Instagram* @bugevuge)

Пластический хирург Гузаль Исамутдинова сообщила, что Павел Прилучный обращался к ней за коррекцией формы ушей. Её слова приводит Woman.ru.





По словам Исамутдиновой, артист перенёс отопластику. Первая операция, как рассказала Гузаль, дала не совсем удачный результат.

«Верхние кончики ушных раковин слишком сильно подшили к хрящам, из-за чего создавался эффект «прибитых к голове» ушей, а мочки при этом оттопыривались. Это хорошо заметно в ранних сериалах актёра», — заявила хирург.