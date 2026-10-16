«Был кутилой»: звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный признался, как раньше тратил деньги

16 октября 2026, 20:03

Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный рассказал о своих финансовых привычках

Филипп Бледный (Фото: Telegram / @filippblednyy)

Актёр Филипп Бледный, известный зрителям по сериалу «Папины дочки», поделился своими взглядами на финансы. В беседе с «Леди Mail» артист признался, что с годами стал гораздо ответственнее относиться к деньгам и пересмотрел привычки, которые были у него в молодости.