«Был кутилой»: звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный признался, как раньше тратил деньги
Актёр Филипп Бледный, известный зрителям по сериалу «Папины дочки», поделился своими взглядами на финансы. В беседе с «Леди Mail» артист признался, что с годами стал гораздо ответственнее относиться к деньгам и пересмотрел привычки, которые были у него в молодости.
По словам Бледного, раньше он любил тратить деньги без особых раздумий. Со временем актёр понял, что подобная беспечность не проходит бесследно, а приобретённый опыт помог ему научиться более разумно распоряжаться средствами.
Сейчас Филипп считает себя бережливым человеком, хотя полностью от спонтанных покупок не отказался. Иногда он по-прежнему позволяет себе небольшие траты ради удовольствия, но старается соблюдать баланс между экономией и желаниями.
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