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«Был кутилой»: звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный признался, как раньше тратил деньги

Звезда «Папиных дочек» Филипп Бледный рассказал о своих финансовых привычках
Филипп Бледный (Фото: Telegram / @filippblednyy)

Актёр Филипп Бледный, известный зрителям по сериалу «Папины дочки», поделился своими взглядами на финансы. В беседе с «Леди Mail» артист признался, что с годами стал гораздо ответственнее относиться к деньгам и пересмотрел привычки, которые были у него в молодости.



По словам Бледного, раньше он любил тратить деньги без особых раздумий. Со временем актёр понял, что подобная беспечность не проходит бесследно, а приобретённый опыт помог ему научиться более разумно распоряжаться средствами.

Сейчас Филипп считает себя бережливым человеком, хотя полностью от спонтанных покупок не отказался. Иногда он по-прежнему позволяет себе небольшие траты ради удовольствия, но старается соблюдать баланс между экономией и желаниями.

Софья Метелева

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